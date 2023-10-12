金鐘58／喬瑟夫沒想過入圍！表演12年曾挨轟：怎可以讓這種人上台
YouTube喜劇演員喬瑟夫，憑藉創新又幽默的大型綜藝節目《FeatChill フィーチャ》入圍第58屆金鐘獎「綜藝節目獎」，也替喜劇界、YouTube界寫下嶄新一頁，將與《綜藝大熱門》、《大嘻哈時代》共同角逐大獎。不過喬瑟夫接受《NOWnews今日新聞》專訪時則透露，其實他非常意外，沒想過節目入圍，同時也分享出道12年，曾遇過表演被劇場老師批評不OK的經歷，一度讓他難過落淚。
記者詹鎰睿／專訪
「是走鐘嗎？對啊！我入圍了」喬瑟夫笑說，這是他當下被通知入圍金鐘獎的反應，而那天剛好正在拍戲，興奮的感覺難以壓抑，手不停地發抖，只能暫時先不去想這些事情，不然就會出戲。
至於盧廣仲和黑嘉嘉的反應，反而比喬瑟夫還要淡定，特別是已經拿過三金的盧廣仲，還被其他人調侃，「X的！你連這個也要拿是不是！」殊不知盧廣仲竟回，「可以啊！如果有的話也拿一下！」而黑嘉嘉則是被喬瑟夫形容是「人型AI」，就算真的得獎，「黑嘉嘉絕對不會哭！」兩個搭檔的不同個性與面對金鐘獎入圍的反應，讓喬瑟夫哭笑不得。
不過，喬瑟夫也說，他其實非常意外節目會入圍，「蠻奇怪的，不是我的人生目標之一！」而將一切歸功於製作團隊與幕後的成音人員。事實上，喬瑟夫原本以為節目會以技術類入圍，因為製作人常常與成音老師有激烈的溝通，在細節上非常注重，而他也會在彩排時加入戰爭，最終呈現出來的效果都很不錯。
出道12年的喬瑟夫，2012年開始在舞台劇上表演，也曾遇過挫折，而令他印象最深刻的是，大約在7、8年前，喬瑟夫曾被其他劇場老師反應，「你們怎麼可以讓這種人上台！」直到老闆開會時才轉達「有老師認為喬瑟夫表演不OK」，讓他當場落淚。
雖然已經不記得對方的名字，但喬瑟夫自豪地說，現在的他已經可以和老師等級的劇場演員一起演出，「對比以前被批評寫說一文不值的時候，那種感覺會覺得，我真的有在進步！」
談到入圍後，會有什麼企劃與目標？喬瑟夫淡定地說：「平常心啊！就繼續做自己想要做的事情！」他認為自己的身分、主業就是一位演員，YouTube對他來說就只是一個平台，未來還是想做自己想要做的事情，努力朝著戲劇、電影、大螢幕邁進。