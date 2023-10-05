頻咬傷特勤人員！拜登愛犬遭「逐出白宮」 美媒：逾11人曾受攻擊
美國媒體指出，現任總統拜登（Joe Biden）飼養的兩歲德國牧羊犬「司令」（Commander）因爆出多次咬傷工作人員已經被帶離，白宮方面也證實這位「美國第一犬」已經不在白宮，目前安置地點並未對外公開。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國第一夫人吉兒的發言人亞歷山大（Elizabeth Alexander）日前向媒體透露，總統拜登與第一夫人非常關心白宮的工作人員以及保護他們人身安全的特勤人員，也非常感謝他們的耐心與支援；同時也透露「司令」已經被送離白宮，正在物色下一個安置他的地點，目前仍在評估能否將牠接回。
距離上次「司令」出現在眾人面前是9月30日，當時牠在白宮上層陽台向外望的模樣被攝影記者捕捉；而在此之前美國特勤局（USSS）發表聲明證實一名特勤局女職員被司令咬傷，所幸在接受治療後傷口復原狀況良好。
在美國《資訊自由法》（Freedom of Information Act）的保障下，有保守派組織取得特勤局紀錄，發現從拜登就任以來，「司令」已有10次咬傷或攻擊特勸人員的紀錄，另外也有媒體引述知情人士說法，稱實際數字超過10人，包含行政官邸工作人員和其他白宮工作人員也曾遭受「美國第一犬」的攻擊。