金鐘58／喬瑟夫認愛圈外女友！拒喊「獲獎就結婚」爸媽反應超冷淡
知名YouTuber喬瑟夫Chillseph，今年憑藉節目《FeatChill フィーチャ》入圍第58屆金鐘獎「最佳綜藝獎」，廣受大批粉絲祝福。喬瑟夫接受《NOWnews今日新聞》專訪時笑說，如果一拿到獎，他絕對不會喊「獲獎就結婚」來搏版面，與其這樣還寧願去裸泳，另外還透露爸媽超級冷淡的反應，讓他直呼：「我哭不出來啊！」
記者詹鎰睿／專訪
向來鮮少公開感情狀態的喬瑟夫，在面對受訪時也大方坦承，有位交往1年多的圈外女友，是朋友的朋友，在一場類似派對的場合上認識，被問到是否主動還是被動？低調保護戀情的喬瑟夫當場吐槽，「我覺得你有點問太多了！」還笑說根本沒人在乎他的感情。
至於未來有沒有結婚打算？喬瑟夫還幽默配合，「不知道耶！希望可以為這個金鐘獎投下震撼彈之類的...但就完全沒有人Care啊！」經紀人還在一旁鼓譟，「可以來個得獎就結婚啊！」馬上被喬瑟夫拒絕，「我不要啊！太灑狗血了，我寧願去裸泳！」
有趣的是，在聊到得獎時會不會哭？喬瑟夫先說自己不會，接著在認為黑嘉嘉也絕對不會，「因為她是職業棋士啊！就算她圍棋得冠軍，也不會哭吧！」並形容黑嘉嘉就像人型AI，早被訓練到不能表現出自己的心情。由於他接受專訪時正值亞運期間，喬瑟夫還笑說要把黑嘉嘉綁回來，逼她參加人生首場紅毯，也會讓自己很有面子。
不過黑嘉嘉在節目中的表現，越來越放得開，讓喬瑟夫大讚，「有漸漸找回屬於她人性的那面。」而被問到為何當初會找來盧廣仲、黑嘉嘉一同主持？喬瑟夫則說，他就是想要逆向操作，讓觀眾去看最真實的、不要有太多效果的節目，所以才會刻意找來2位很安靜又很尷尬的人，想法既單純又好笑。
最後，喬瑟夫還大方分享，他原本想要拍一個打給爸媽邊講邊哭的影片，認為這種最真實的反應，會獲得大家喜愛。結果當天拍完戲，晚上打給爸媽時，就換來超冷淡的反應，「爸！我錄入圍那個金鐘獎了，喔！好啊！」讓他直呼「完全哭不出來！」等到喬瑟夫中秋節回家解釋後，爸媽才知道原來是一個很大的獎項，讓大家笑翻天。