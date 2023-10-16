喬瑟夫1周僅20萬流量！無懼YouTube停更潮 嗨喊：我做的事都會賺
知名喜劇演員喬瑟夫，在YouTube上擁有80多萬粉絲訂閱，靠著幽默嘲諷時事與無厘頭的影片風格，廣受大眾喜愛，今年更憑藉節目《FeatChill フィーチャ》入圍第58屆金鐘獎「綜藝節目獎」引發關注。談到近期爆發的YouTube停更潮，一個禮拜只剩下20萬的流量，但喬瑟夫完全不在意，還充滿自信地說，「我做的事都會賺錢！」
記者詹鎰睿／專訪
喬瑟夫日前接受《NOWnews今日新聞》受訪坦言，其實他一直都不認為自己是一位YouTuber，YouTube對他來說只是個影片平台，一個將時代連結起來的畸形產業，而他從以前就有預感YouTube會走向現今這種趨勢。但喬瑟夫完全不在意，強調自己是一位喜劇演員，熱愛在舞台上演出，只想做自己想做的事。
談到流量有沒有受到影響？喬瑟夫的經紀人在一旁補充，「真的降滿多的。」現在一個禮拜有10萬、20萬就很好了。此時，喬瑟夫自豪地說，「我也沒有因此而不紅啊！」雖然以前輕輕鬆鬆就能破百萬，但他覺得一切都還好，認為大家的觀看習慣本來就會改變，逐漸偏愛短影音。不過，喬瑟夫也說，現在在做超過10分鐘的影片時，會再回頭去想一下，是否有點不太合時宜。
被問到目前經濟是否穩定？喬瑟夫坦言，除了表演和YouTube，他的收入主要來自廣告與業配代言，而且現在什麼都接，現場還十分有自信地說，「我現在做的事情都會賺錢！所以還好！除了FeatChill賠很大啦！」讓一旁的經紀人徹底傻眼。
目前工作滿檔的喬瑟夫，將在今年12月初的喜劇秀《G8高峰會》與另外7位台灣最強、最紅的喜劇演員共同演出，他強調，這也是他想做的事，還希望未來能邀請到國外著名的喜劇演員克里斯洛克、凱文哈特來台一起玩。此外，喬瑟夫還接下實境節目《開店BAR!夥伴》，結合藝人、網紅開店競爭，內容十分有趣，希望大家能多多支持。