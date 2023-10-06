阿米尼事件翻版！疑沒戴頭巾遭毆　伊朗少女昏迷、親友全「噤聲」

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從網路上流傳的影片可以看到，事發後杰拉萬德在友人陪同下走入地鐵車廂，但隨後就因失去意識而被抬出。
此次事件經伊朗公民媒體《Iranwire》報導後引起熱議，該媒體過去曾廣泛報導有關發生在伊朗的抗議及示威活動。影片的真偽尚在核實，伊朗地鐵負責人則聲稱，杰拉萬德和執法人員之間「沒有任何身體或言語互動」。
杰拉萬德的父母事後接受伊朗官方媒體採訪時表示，女兒在上學途中因血壓問題突然暈倒，似乎撞到了頭，從影片看不出女兒有遭到攻擊。還有自稱事發時在現場的朋友說，杰拉萬德突然暈倒，有關她們被警告要戴頭巾、杰拉萬德被毆打推倒等說法都是「謊言」。
《CNN》指出，不清楚杰拉萬德的家人和朋友，是否「被迫」接受官方媒體採訪，不過聯合國人權官員和組織過去曾指責過伊朗當局，向被殺害的抗議者家屬施壓，要求他們發表支持政府的言論。
報導提到，伊朗教師協會協調委員會在Telegram上po文，稱杰拉萬德的朋友們「承受巨大壓力」，避免分享有關事件當天的真實情況，並說教育部的安全部門警告杰拉萬德就讀學校的師生，不可談論這起事件。
美國駐伊朗特使佩利（Abram Paley）週三也在X平台上發文，對於杰拉萬德事件感到震驚和擔憂，正在持續關注她的病情，將繼續與勇敢的伊朗人民站在一起，追究伊朗政府侵犯人權的行為。德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）也批評杰拉萬德的處境「令人難以忍受」。
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