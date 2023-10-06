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阿米尼事件翻版！疑沒戴頭巾遭毆　伊朗少女昏迷、親友全「噤聲」

▲16歲的伊朗少女杰拉萬德，疑似因頭巾問題遭執法人員暴力對待，於地鐵車廂昏倒送醫。（圖／擷取自影片）
▲16歲的伊朗少女杰拉萬德，疑似因頭巾問題遭執法人員暴力對待，於地鐵車廂昏倒送醫。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

總部位於挪威、專門關注庫德族人權的非政府組織「Hengaw」5日表示，1名16歲的伊朗少女杰拉萬德（Armita Geravand），因為沒戴頭巾而遭宗教警察攻擊，已連續數日處於昏迷狀態，整起事件宛如「阿米尼之死」（Mahsa Amini，去年9月因被控頭巾穿戴不符合伊斯蘭規範，遭宗教警察拘留後，離奇昏迷死亡的女性）翻版，恐將再次掀起示威潮。

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綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，該組織聲稱，杰拉萬德近日在搭乘地鐵時，遭到宗教警察警告，要求她戴上頭巾，2人發生爭執，警察對杰拉萬德進行毆打，甚至將她推倒。

從網路上流傳的影片可以看到，事發後杰拉萬德在友人陪同下走入地鐵車廂，但隨後就因失去意識而被抬出。

此次事件經伊朗公民媒體《Iranwire》報導後引起熱議，該媒體過去曾廣泛報導有關發生在伊朗的抗議及示威活動。影片的真偽尚在核實，伊朗地鐵負責人則聲稱，杰拉萬德和執法人員之間「沒有任何身體或言語互動」。

杰拉萬德的父母事後接受伊朗官方媒體採訪時表示，女兒在上學途中因血壓問題突然暈倒，似乎撞到了頭，從影片看不出女兒有遭到攻擊。還有自稱事發時在現場的朋友說，杰拉萬德突然暈倒，有關她們被警告要戴頭巾、杰拉萬德被毆打推倒等說法都是「謊言」。

《CNN》指出，不清楚杰拉萬德的家人和朋友，是否「被迫」接受官方媒體採訪，不過聯合國人權官員和組織過去曾指責過伊朗當局，向被殺害的抗議者家屬施壓，要求他們發表支持政府的言論。

報導提到，伊朗教師協會協調委員會在Telegram上po文，稱杰拉萬德的朋友們「承受巨大壓力」，避免分享有關事件當天的真實情況，並說教育部的安全部門警告杰拉萬德就讀學校的師生，不可談論這起事件。

美國駐伊朗特使佩利（Abram Paley）週三也在X平台上發文，對於杰拉萬德事件感到震驚和擔憂，正在持續關注她的病情，將繼續與勇敢的伊朗人民站在一起，追究伊朗政府侵犯人權的行為。德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）也批評杰拉萬德的處境「令人難以忍受」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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