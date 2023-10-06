重申沒在烏克蘭發動戰爭！蒲亭警告要恢復核試　已成功試射新飛彈

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蒲亭認為，任何頭腦健全的人，都不會想要對俄羅斯使用核武，因為俄羅斯具有無與倫比的潛力，一旦發動報復性核打擊，任何敵人都將沒有生存的機會，並暗示俄國國內有強硬派在呼籲，應降低核門檻甚至恢復核測試，好讓對俄羅斯無禮的人「清醒」過來。
報導提到，自1990年以來，俄羅斯就沒有進行過涉及核爆的試驗，但蒲亭在5日的會議上，拒絕排除恢復此類試驗的可能，還說俄羅斯雖然已簽署並批准了《全面禁止核試驗條約》 （Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty，CTBT），但理論上可由俄羅斯國家下議院（國家杜馬）撤銷。
蒲亭並指出，俄羅斯幾乎完成可搭載核彈頭的薩爾馬特洲際彈道飛彈系統，並成功測試了威力強大、名為「海燕」（Burevestnik）的新型戰略飛彈，這是一款號稱能從地面發射、低空飛行的巡弋飛彈，能夠攜帶核彈頭，而且是核動力的，將使射程比傳統的渦輪噴射發動機更遠，最高甚至可能達到2萬公里，可從俄羅斯任何地方對美國境內的目標進行打擊。
蒲亭最早是在2018年3月首度證實在研發海燕核動力巡弋飛彈，2019年時曾傳出至少有5名俄羅斯核專家在白海（White Sea, 俄國一處內海）試驗中，因爆炸和輻射釋放而喪生，當時美國情報顯示，這可能是Burevestnik試驗的一部分，但遭俄羅斯否認。
由於該飛彈高度遠低於其他常規巡弋飛彈，將使防空雷達更難以偵測。美國空軍國家航天情報中心（the United States Air Force's National Air and Space Intelligence Center）曾在2020年的一份報告中指出，如果俄羅斯成功將Burevestnik投入使用，將為莫斯科提供一種「具有洲際射程能力的獨特武器」。
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