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重申沒在烏克蘭發動戰爭！蒲亭警告要恢復核試　已成功試射新飛彈

▲俄羅斯總統蒲亭聲稱，不排除恢復核試驗，並說已成功測試「海燕」戰略巡弋飛彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭聲稱，不排除恢復核試驗，並說已成功測試「海燕」戰略巡弋飛彈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄烏戰況激烈，有外媒指出俄羅斯已從克里米亞撤出大部分黑海艦隊，顯示烏軍反攻奏效、俄軍戰力吃緊等狀況，不過俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日重申沒有在烏克蘭發動「戰爭」，而是所謂的「特別軍事行動」，並威脅不排除恢復核試驗，還聲稱俄國已經成功測試了一種具備核能力的新型巡弋飛彈。

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根據《路透社》報導，蒲亭聲稱，俄羅斯身為世界上面積最大的國家，沒有必要再從烏克蘭手中奪取領土，俄烏之間的衝突不是帝國主義或領土的問題，而是全球秩序問題，批評西方已經脫離現實、是俄烏衝突背後的煽動者：「如果他們忘記如何妥協，那麼世界將不得不看看這種傲慢導致的結果。」

蒲亭認為，任何頭腦健全的人，都不會想要對俄羅斯使用核武，因為俄羅斯具有無與倫比的潛力，一旦發動報復性核打擊，任何敵人都將沒有生存的機會，並暗示俄國國內有強硬派在呼籲，應降低核門檻甚至恢復核測試，好讓對俄羅斯無禮的人「清醒」過來。

報導提到，自1990年以來，俄羅斯就沒有進行過涉及核爆的試驗，但蒲亭在5日的會議上，拒絕排除恢復此類試驗的可能，還說俄羅斯雖然已簽署並批准了《全面禁止核試驗條約》 （Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty，CTBT），但理論上可由俄羅斯國家下議院（國家杜馬）撤銷。

蒲亭並指出，俄羅斯幾乎完成可搭載核彈頭的薩爾馬特洲際彈道飛彈系統，並成功測試了威力強大、名為「海燕」（Burevestnik）的新型戰略飛彈，這是一款號稱能從地面發射、低空飛行的巡弋飛彈，能夠攜帶核彈頭，而且是核動力的，將使射程比傳統的渦輪噴射發動機更遠，最高甚至可能達到2萬公里，可從俄羅斯任何地方對美國境內的目標進行打擊。

▲（圖／翻攝自國際戰略研究所）
▲俄羅斯積極投入海燕核動力巡弋飛彈的研發。（圖／翻攝自國際戰略研究所）
蒲亭最早是在2018年3月首度證實在研發海燕核動力巡弋飛彈，2019年時曾傳出至少有5名俄羅斯核專家在白海（White Sea, 俄國一處內海）試驗中，因爆炸和輻射釋放而喪生，當時美國情報顯示，這可能是Burevestnik試驗的一部分，但遭俄羅斯否認。

由於該飛彈高度遠低於其他常規巡弋飛彈，將使防空雷達更難以偵測。美國空軍國家航天情報中心（the United States Air Force's National Air and Space Intelligence Center）曾在2020年的一份報告中指出，如果俄羅斯成功將Burevestnik投入使用，將為莫斯科提供一種「具有洲際射程能力的獨特武器」。

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