候選國寶曝光！故宮北院展審議中古物　邀民眾見證「國寶進行式」

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何炎泉說，當中國寶級限展文物五代南唐趙幹〈江行初雪圖〉（展期10月6日至11月12日），描繪天寒初雪之際、水渚江岸之間的漁家生活，這是繼2016年後，睽違7年再度展出；另一件限展國寶宋時大理國張勝溫〈畫梵像〉（展期11月14日至12月24日），是目前所知大理國（937-1254）傳世的唯一畫卷，全卷精描細繪，有「南天瑰寶」之譽，2件限展國寶分別於展期的前後時段展出，機會難得，歡迎民眾蒞臨欣賞。
「國寶進行式」（展期即日起至12月24日）是本季書畫展另一亮點！何炎泉指出，故宮依據《文化資產保存法》向文化部提報古物審查，文化部委託專家學者蒞院實勘，以確認審查文物的級別及其保存狀況，再經古物審議委員會公告審查結果，過去因為書畫文物屬於紙、絹脆弱材質，展期以3個月為限，待古物審議結果公告後，展覽通常已經下檔，可惜民眾無緣一睹「新科國寶」的風采。為此，故宮策劃「國寶進行式」展覽主題，搶先曝光目前古物審議中的典藏文物，讓大眾有機會一起見證國寶誕生的珍貴歷史時刻。
目前故宮提報古物審議的候選文物，包含唐吳彩鸞〈書唐韻〉、宋蘇軾〈書前赤壁賦〉、宋李唐〈大江浮玉〉、元吳鎮〈嘉禾八景〉、明陳洪綬〈畫隱居十六觀〉、清傳綮〈寫生〉等6件「候選」國寶，以及宋人〈柳陰高士圖〉、宋人〈畫雪蘆雙雁〉、元盛懋〈秋林高士圖〉、明陳淳〈設色花卉〉等4件「候選」重要古物。
故宮說，由於候選文物尚經文化資產審議程序，展件說明暫未標示文物級別，待文資審議完成公告後才能正式標示，歡迎民眾一同期待。