不能遺忘任何人！侯友宜提11項教育主張：學貸免息延長至2年

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第二，「5歲幼兒教育經費投資加倍，國民基本教育向下延伸預備」， 鼓勵但不強迫5歲幼兒入學，並定額補貼5歲幼兒就讀私幼1萬元，再加上先前6月提出的1萬育兒津貼，共加碼2萬元。針對教保服務人員建立尊嚴勞動制度 ，另也建立「準公共幼兒園品管機制」 ，落實專業認證評鑑。
第三，「英語教學回到英語課堂」，真正回歸課綱中的英語教學 。教師甄試回到教學與本職學能取向的專業選才，設置中央外師招聘與管理（培訓）專責單位，加乘投資英語教學及國際教育資源 ，擴大國際交流及交換生。
第四，「AI教育創新，促進數位平權」，整合雲端科技中心、學習扶助、數位學習、AI教育等多元平台資源，扶植本土線上教學內容創作。補助各縣市整合科技教育資源，導入AI教育資源運用，做為「AI推動教育基地」，並支持數位學習及終身教育 ，優先支援偏鄉及數位資源匱乏的學校。
第五，「突破偏鄉教育限制，復甦社區新活力 」，設置中央強化偏遠地區教育發展的專責單位，補助專任人力。代理教師表現優良可延長聘期或放寬再聘。偏遠地區服務優良的代理教師，至少實際服務3年後帶職公費進修師培課程，取得合格教師證後可回任擔任正式教師。
第六，「全面檢討108課綱，檢驗教育妥適性 」，立刻召開13年未開的全國教育會議 ，討論108課綱造成學子負擔、考招進路、提高教師員額編制、調降班級人數以及降低教師工作負擔、行政減量等有關教育體質的問題來討論。另也針對提高教師薪資待遇、教師退撫制度、國教向下延伸、高等教育競爭力與永續創新等議題進行探討。
第七，「技職引領未來、重現頂尖榮光 」，技術型高中、普通高中、綜合高中的專業型課程的實習實驗費及雜費全免，協助分攤技職學生的負擔，使學生能「安心實習、安定學業」。鼓勵民間企業捐贈技職學校 ，最高可抵減營利事業所得稅100%， 促進民間參與技職教育 。
第八，「支持大學自主權，追求高教永續 」，支持「大學自主權」，讓大學在經營與治理上有更大的空間，確保大學人事、經費及學術自主。主張大學學費合理化，並同時擴大弱勢學生補助。另也主張縮短公私立學雜費差距，定額補助就讀私立大專校院學生學雜費，自114學年度起，逐年將補助3.5萬元增至5萬元，同時也擴大吸引境外生來台，研議放寬境外生來台限制。
第九，「學貸免息，政府挺你」，學生學貸免繳本息的寬限期，從畢業一年延長為畢業二年 。
第十，「穩定教師待遇與福利，恢弘尊師重道 」，依據國家財政狀況、物價波動及民間薪資水準等因素適當提高教師鐘點費、導師津貼與特殊教育職務加給。另依法撥補足額年金，確保公教安心年金永續。
第十一，「擴大終身教育經費，鼓勵終身學習 」，倍增終身教育經費，四年共增加30億元，支持我國終身教育的發展。 整合終身教育據點與資源，擴大對終身教育機構與國民終身學習的補助及支持。
十一、「擴大終身教育經費，鼓勵終身學習 」，倍增終身教育經費，四年共增加30億元，支持我國終身教育的發展。 整合終身教育據點與資源，擴大對終身教育機構與國民終身學習的補助及支持