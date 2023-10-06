趙小僑繼子改口叫媽先求劉亮佐同意 劉子銓叫3次都被無視原因曝
趙小僑和劉亮佐在一起7年、結婚6年，13年的時間都把老公與前妻的兒子劉子銓視如己出，前2個月劉子銓改口叫她「媽媽」，讓她感到溫暖。根據趙小僑片面打聽，劉子銓有事先問過劉亮佐能否改稱呼，但搞笑的是，當他鼓起勇氣叫出「媽媽」時，趙小僑正在忙著顧女兒「典典」，兒子喊了3聲媽都沒聽到，她笑說：「我以為她在叫阿嬤。」
記者蔡依庭／台北報導
趙小僑透露，其實劉子銓大概在國一左右，就開始會對外稱趙小僑是他媽，但在家並未改口。直到2年前，趙小僑試管失敗時，劉子銓寫給她的母親節卡片，就改成「小僑媽咪」，當下讓趙小僑非常感動還痛哭流涕，「小孩大到可以來安慰我」。她收過最特別的禮物，就是劉子銓主動買的「母子鞋」。
目前他們還沒同意讓劉子銓單獨帶孩子出門，她笑說：「沒想像中容易！」現在典典寶寶1歲3個月， 手部發展很靈活、已經會揮手，讓媽媽感受到寶貝的超齡，忍不住說：「越來越難搞！」至於20歲的劉子銓一如往常穩定、貼心，是否有女友呢？ 趙小僑說兒子是會帶朋友們回家的人，「有男有女，所以我也不確定哪一位，但我很開放，演員就是應該要談戀愛，才知道怎麼演，不可能一直在演純情角色。」