金鐘58／安心亞「瘦」夠了！紅毯戰袍竟零進度 忙當特務曬小蠻腰
安心亞出道15年，今年首度以《牛車來去》問鼎金鐘獎戲劇類最佳女主角，人氣運勢銳不可擋，除持續趕拍新戲外，近來又成為3C配件「hoda」品牌代言人，帥氣、性感兼具，黑色網狀中空上衣放送小蠻腰，傲人美胸也若隱若現，在鏡頭前連續迴旋踢腿20次也不喊苦。距離金鐘獎只剩2周，是否加強瘦身爭奪紅毯最美？她說：「在拍戲，戰袍都還沒時間看；倒是拍戲時，為了角色已經瘦身，這次不需要喔！」
記者蔡依庭／綜合報導
拍攝特務造型的廣告片時，安心亞需要做出迴旋的踢腿動作，拍了2、3次導演就喊OK了，但處女座的安心亞求好心切，主動要求導演再讓她多試幾遍，就這樣一遍、兩遍，到最後踢了20次。
安心亞在《牛車來去》下田耕種又曬黑，吃盡苦頭沒嚇到，對於扮演特務的女打仔，讓她躍躍欲試：「我覺得安潔莉納裘莉在《古墓奇兵》跟《史密斯任務》都超帥的！還有今年的奧斯卡影后楊紫瓊，她是第一個戲份、打鬥動作都能和《007》平起平坐的亞裔女星，希望自己能像她看齊。」
安心亞常給人少根筋的傻大姊印象，「我平常太愛講電話了，因為拍戲壓力大，晚上收工會需要跟姐妹視訊聊天療癒一下，有時候一講就2小時；有一次，我才換新手機，還沒時間去貼膜換殼，急著下車時沒注意，直接讓手機飛出車外，整個螢幕殼裂開，我的心也裂開了。」