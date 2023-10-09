專訪／退學到創業！趙文豪揭茶籽堂成立關鍵　借廁所串起契作緣份

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為什麼趙文豪會約在朝陽社區？因為這可是8年前他尋訪台灣苦茶籽原料時，意外發現的美麗之地，更因當地天后宮一首籤詩串起彼此的緣份，不僅讓他決定契作，更投入地方創生之路，為人口老化的社區注入新創活水，甚至把戶口都遷到這裡，把這當自家灶咖，常台北、南澳兩邊跑，也成為他第二個家。今年茶籽堂在這裡還成立了首家土地概念店，並攜手星展銀行（台灣）和新型態住居品牌Alife打造共享空間「浪速計劃 Naniwa House 1」，提供給新創單位或想體驗二地居的團隊申請使用，鼓勵更多年輕世代的工作者來到朝陽體驗生活，進而活化在地。
與父母創業的「創二代」 被退學反成人生轉捩點
談起茶籽堂近20年的創業發展，趙文豪一坐下來就滔滔不絕，話裡行間幾乎沒太多停頓，可能因為之後還要跟當地農會總幹事開會，一開始比較急，自覺表達不夠清楚，主動舉起手作起拍電影的打板動作，重新再講一次。雖然很多說他是企業第二代，但趙文豪覺得自己是「創二代」，因為是與父母親共同創業。
趙文豪爸媽原本是做印刷洗劑產業，由於母親天生皮脂層薄的富貴手族群，長期用苦茶粉洗碗，但是粉狀很難使用，2004年那一年，剛好父親大腿骨折在家休養，自製改良成天然苦茶酵洗碗清潔液，原本也沒打算要賣，但是因為做太多分送給親友鄰居，沒想到大獲好評，剛好他又被退學在家沒事，就這樣開啟他與父母3人創業之路。
雖然退學在普羅大眾眼裡看似人生挫敗，卻沒有打倒趙文豪，反而成為他人生重要轉捩點，因為家庭創業，才有了現在的「茶籽堂」，並成功翻轉品牌形象。趙文豪說，也許是從小父親就灌輸他一個觀念，出社會要成功就先從業務做起，當業務做得好，你就可以當老闆，也較有成功機會。因此，一開始他就決定從業務行銷做起，父親則負責製造，媽媽擔任會計，他也在磨練中發現自己很適合當業務，現在回想「也因為從業務開始，才有辦法往發展」。
「茶籽堂」名字親友票選而來 金融海嘯喚起品牌意識
其實，一開始並不是叫「茶籽堂」，而是「清淨苦茶籽洗潔液」，2006年才改名。趙文豪透露，「茶籽堂」這名稱是很多周邊朋友及家人，大家取出幾個名字，最後票選哪個名字比較好，「它沒有偉大及神奇的故事，就是一個眾人民主的過程」，因為是用苦茶籽當原料，「堂」又有被祝福的感覺，最後就「茶籽堂」3個字勝出。
改名之後，茶堂籽業績也開始往上，直到2008年碰上全球金融海嘯，有機商店被大型集團併購，開始強勢要求讓利才可上架，甚至推出自有品牌產品，茶籽堂商品被迫下架回收，業績腰斬，這讓趙文豪有所警覺，開始思考轉型，改變產品策略及商品包裝。當然，因為要投入更多成本，一開始也遭到父母親的質疑與反對，最後拗不過兒子，還是讓步了，茶籽堂產品線開始往洗髮、沐浴走。
同時，趙文豪也發現自己賣了這麼多年苦茶籽清潔液，卻沒看過苦茶樹，開始四處拜訪農夫，走進苗栗苦茶園，才知道苦茶樹要種植5年才會結果，而且1年只能榨出幾公升的苦茶油，更發現台灣農業老化問題的嚴重性，導致台灣超過9成的苦茶油都靠進口。這也給趙文豪新想法，既然是台灣品牌，為什麼不用台灣苦茶籽，開始投入契作，2016年更發起「苦茶油復興之路」，走訪全台灣可能種有苦茶樹的地方，向當地農民收購新鮮苦茶籽，宜蘭南澳更發展契作農地，從育苗開始種植，在看到社區人口老化及產業落沒，2018年茶籽堂再投入地方創生。
天后宮籤詩串起緣分 從苦茶籽契作再到地方創生
「與宜蘭南澳朝陽社區真的是一個緣分」趙文豪這麼說。當時有人告訴他宜蘭南澳也有種苦茶，在前往花蓮路上就順便過去了解是否有合作機會，結果發現這地方土地很美，卻沒什麼在種植，就在準備離開時，剛好到社區的天后宮借廁所，離開前求籤，想問看看這裡是否適合種植苦茶樹，沒想到籤詩其中一句話「花開花謝結子成」，讓他覺得有這可能性，從花蓮回來後，進一步認識當地社區發展協會及里長後，果不其然，一切都很順利。
除了另闢契作之路，由於不少人反應茶籽堂商品很好用，包裝卻不討喜，讓趙文豪決定更改產品包裝。這個決定也讓茶籽堂從原本只是有機商店裡的一個天然洗劑品牌，轉型成為文創商品，加上推動苦茶籽農契作與推動原地社區關懷與地方創生，在有故事、有文創議題的行銷下，茶籽堂快速變成家喻戶曉的台灣本土知名品牌。
由於苦茶油文化本來就是祝福，早期苦茶油很貴，不是一般日常會使用的東西，只有要做月子時，才買來送給女兒或媳婦使用。因此，2013年趙文豪找來藝術家用版畫為包裝注入祝福意涵，並將祝福具象化，兼具美感與深意的包裝設計，也吸引剛開幕的松菸誠品Expo邀請進駐，那也是茶籽堂關鍵的一年，正式開啟茶籽堂品牌之路。
在品牌轉型後，也開始有文創旅店、飯店找上趙文豪，讓「茶籽堂」的洗沐產品也被更多人看到。2014年茶籽堂更獲金馬獎選作伴手禮，今年同樣也不負眾望，用來自土地的美好贈禮，結合版畫創作的禮盒設計，再度入圍第60屆金馬影展貴賓禮品之一，也第七度榮獲金馬指定合作品牌。