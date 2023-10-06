鄭家純砸8萬爽當環球影城VIP！3項貴賓禮遇 嗨喊：資本主義服務
日本環球影城是風靡全球的景點，不過入園人潮眾多，為了能玩多項遊樂設施，不少台灣遊客選擇花錢購買快速通關，鄭家純（雞排妹）昨（5）日在社群平台分享遊玩體驗，自曝買不到快速通關，網路轉賣要價上萬元台幣，經過考慮之後，她索性入手高達8萬元台幣的VIP團票，擁有專屬導遊導覽、免排隊、貴賓室等3項特殊服務，開心表示享受「資本主義的服務」，粉絲也認為這筆錢花得很值得。
記者江芷稜／綜合報導
鄭家純分享參加環球影城官方VIP團的體驗，該票採取浮動票價機制，入園8小時要價約為255,000日幣（約55,170台幣）起至398,000日幣（約86,108台幣），套票是4人份，可額外加人計費，平均下來每人約1、2萬元，不過，票券價格驚人，服務內容也相對高級，除了免排隊等服務，還額外贈送拍照兌換券和餐飲券，另有其他種類VIP可以選，費用比較便宜。
她透露VIP的3大禮遇，包括第一，玩各項遊樂設施都不用排隊、走各種工作通道和搭電梯，還可無限次搭乘，比快速通關快很多；第二，全程會有專屬導遊陪同，幫忙插隊買限量商品，安排和人氣角色玩偶拍照等。第三，則是VIP貴賓使用午晚餐都有專屬餐廳，像機場貴賓室那樣，可以寄存行李和購買物品。她建議網友若購買VIP團票應提前45分鐘報到，方便跟導遊討論行程，若會日文最好，可以幫助溝通更方便。
不過，鄭家純提醒，環球影城門票加快速通關約為1人6千多元台幣，只能玩7項設施，VIP貴賓浮動價格不一定，一天只接待8組，值不值得看個人感受，畢竟根據每個人的價值觀會有不一樣的答案，有人覺得米其林高級餐廳1人2萬元、一支美酒2萬元不算貴，或者小香零錢包才2萬很便宜等等，「我都會勸大家，尊重彼此花錢的選擇，又不是跟你請款」。