雙十連假爽吃5天！7-11霜淇淋「今起買1送1」　思樂冰第2杯半價

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並且思樂冰期間限定新楓之谷聯名主題限量設計杯，即起至10月10日前思樂冰「任選口味第二杯半價」。即日起至10月17日限時2週，門市購買思樂冰中杯/大杯任2杯，即贈「新楓之谷」虛寶小白單序號1組（每組可隨機兌換2個虛寶，含消耗性道具/獨家時裝道具，限量840萬份，換完為止），於「新楓之谷」活動網站累計10杯再加贈品牌限定款造型椅子虛寶，共3款（款式可指定，可累贈）。
另外，7-11即起至10月10日前，連續5天展開icash 2.0或icash Pay支付享哈燒全品項買1送1優惠活動，近80間門市設置的哈燒專櫃，販售串燒及烤物共超過10款品項，連假團聚出遊，最快40秒就能品嚐現烤美味。
隨著連假後萬聖節接近，全聯和美祿聯名推出7款新品，囊括千層蛋糕、雲朵蛋糕、舒芙蕾布丁、泡芙到半月燒、銅鑼燒、杯子蛋糕等，以各款甜點的豐富口感滿足甜點控，包裝也換上美祿招牌恐龍，加入萬聖節元素，更添過節氣氛。
阪急麵包則以重磅回歸的限定款「木乃伊巧克力」捎來萬聖節氣氛，巧克力麵包鬆軟可口，特製白皮醬製成繃帶造型，顏值超萌，穩坐最可愛木乃伊寶座，加熱後內餡宛如生巧克力，嘗來別有一番風味，售價30元。還有「黑色派對」、「檸檬糖霜核桃肉桂捲」，從名字到外型都充滿派萬聖節對感氛圍。
10月6日起至11月2日買任一款甜點/麵包/吐司，加購美祿全系列商品任1件即現折10元，全聯預期本檔可帶來超過3000萬元業績。