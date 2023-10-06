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終於清點完！六福村狒狒確切數量出爐　竹縣：全數完成植晶片作業

▲六福村並已於8月31日完成狒狒識別、結紮及全數植晶片作業。（圖／新竹縣農業處）
▲六福村並已於8月31日完成狒狒識別、結紮及全數植晶片作業。（圖／新竹縣農業處）

記者林莞茜／綜合報導

今（2023）年3月下旬，自六福村逃脫18天的東非狒狒在桃園遭到圍捕，卻不幸遭獵槍擊中左胸失血過多死亡，由於六福村的第一時間否認由該園區脫逃，也讓園區狒狒數量成為相關單位關切重點，對此，新竹縣政府農業處終於在今（6）日發布公告清點後狒狒數量，並表示全數狒狒已於8月31日完成識別、結紮及全數植晶片作業。

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今年3月六福村發生狒狒脫逃事件，監察院10月5日完成調查報告，新竹縣農業處今日針對報告中提到新竹縣的部分，說明縣府的改善作為，包括狒狒飼養數量清點、照養環境及防逃設施之輔導與查核工作，強調會持績強化精進保育類野生動物管理，落實飼主飼養管理，確保動物福利，避免憾事再次發生。

新竹縣農業處表示，事件發生後，農業部林業及自然保育署協助會同縣府、專家學者4次到六福村野生動物園現勘、檢視並討論戶外放養形式場域的防脫逃設施，5月10日複查大致已符合改善要求。六福村並已於8月31日完成狒狒識別、結紮及全數植晶片作業。

新竹縣府農業處也在9月13日再偕林業及自然保育署、新竹縣動物保護防疫所，到六福村辦理狒狒植晶片註記清查、清點籠內之狒狒數量，統計雄性72隻、雌性80隻，另加計3月27逃逸死亡東非狒狒1隻(雌)，以及近期植晶片作業期間死亡3隻(雄3隻），合計數量共計156隻。

▲六福村並已於8月31日完成狒狒識別、結紮及全數植晶片作業。（圖／新竹縣農業處）
▲六福村並已於8月31日完成狒狒識別、結紮及全數植晶片作業。（圖／新竹縣農業處）
新竹縣農業處指出，初步鑑識六福村多數為東非狒狒，少數尚無法識別之部分，擬透過留存拍攝照片、生理數值及晶片之註記，請專家鑑識種類確認後，辦理登記卡補註記。依「計畫結束後狒狒漸近式移回展區之規劃」，152隻狒狒已放回開放飼養的區域，以維護野生動物保育與福祉。死亡的狒狒也依依野生動物保育法第31、38條規定，到縣府完成更註銷備查程序。

另外，六福村狒狒區域淨空期間，園區也依循專家的建議完成場地整理及排水設施改善，並放置廢棄車輛(豐富化設施)提供狒狒遮蔽、玩耍。縣政府農業處原本負責主管野生動物保育業務僅1人，在狒狒脫逃事件後更凸顯出人力匱乏窘境，因此這次在有限的編制下於5月增編自然保育技士1人，協助處理龐雜的野生動物業務與管理，確保動物福利，避免憾事再次發生。

新竹縣農業處強調，縣府將配合農業部林業署年度保育計畫增加相關預算，持續辦理現有人員專業職能提升訓練，及救傷設備之整備，並進行相關人員及獸醫師協處整合，精進救傷體系，因應未來動物捕逸及救傷之需。

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