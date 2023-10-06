杭州亞運／奧運、亞運都曾寫歷史！張筑涵輕艇一姊地位無庸置疑
杭州亞運賽程進入尾聲，今日輕艇標竿女子K1決賽中，中華隊女將張筑涵以109秒51完賽，拿下中華隊本屆第16面金牌，不僅刷新個人最佳名次，連三屆亞運都奪牌，也是台灣輕艇史上第一人，輕艇一姊地位無庸置疑。
記者陳云茹/綜合報導
張筑涵從國小開始喜愛運動，還曾加入拔河隊，在小學六年級開始接觸輕艇，包含傳統龍舟、輕艇競水和激流競速都有涉獵。國三那年在全國中等學校錦標賽包下四面金牌讓她開始展露光芒，2009年全運會也奪下兩面金牌。
張筑涵自認個性膽小，卻要在激流中闖出一片天，張筑涵歸功於法國籍教練羅根（Josépha Longa）。她與羅根相識多年，給予許多心理層面的輔導，幫助她克服碰撞恐懼，2018年亞運選拔落選後一度陷入低潮後，也是通過恩師開導，才重拾信心披上國家隊戰袍，還一舉奪下奪銅。
現年30歲的張筑涵已是第四度出征亞運，年僅16歲時就代表台灣出征2010年廣州亞運，亞運初體驗以第五名作收與獎牌擦肩，但後續她連三屆奪牌，包含2014年仁川亞運靜艇曲道標桿奪銀，2018年雅加達亞運K1輕艇激流鍍銅，與此次仁川亞運輕艇標竿女子K1問鼎金牌，刷新生涯最佳名次。
值得一提的是，張筑涵2019年透過世錦賽金牌獲得闖入東京奧運的入場券，是台灣首位取得奧運輕艇項目參賽資格的選手，雖最終在奧運舞台止步於預賽，但仍寫下難得歷史。