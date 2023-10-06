動漫粉絲快來！高雄國際動漫節10/6-9在巨蛋

南台灣最嗨的動漫盛會來了！高雄國際動漫節10月6日至9日在高雄巨蛋登場，今年囊括台、日知名IP業者，集結了出版、動畫、VTuber、玩具、卡牌桌遊及瑯滿目的周邊商品，70多家廠商300個攤位推出了各式特色、好康優惠、滿額贈品等，全力滿足漫迷們期待。今(６)日開展第一天就吸引眾多動漫迷進場，四天活動預期參觀人潮可望突破30萬人。
記者陳美嘉／高雄報導
今(6)日由日本最知名的偶像團體「AKB48」的台灣姊妹團體「AKB48 Team TP」8位成員與高雄市議員黃捷合體演出，在台上一起大跳開場舞，嗨翻全場。黃捷在演出後也前往展場參觀，拿著各家出版社大包小包戰利品，大呼超過癮。黃捷說，這次逛展特別感受到越來越豐沛的台灣創作能量，也希望大家多多關注台灣本土的優秀作品，給台漫多一點支持，也期待打造高雄成為南台灣動漫之都。
活動期間還有超人氣國人漫畫家林亭葳簽名會、《前進吧!!高捷少女》歌手薛南新曲揭露簽名見面會，以及時刻女僕Evolution、月讀女僕咖啡、Karei & ooo、鳶尾リゥミエール等知名偶像，帶來精采的舞台表演。
台灣原創前進高雄！今年由資策會策劃與原創IP風雲榜合作，把科技帶入高雄國際動漫節，打造5G狂想遊樂園，將第一屆原創IP風雲榜漫畫組TOP IP獎第三名作品《成為奪心魔之必要》與科技結合，為原創IP提供新的合作里程碑，現場除了有XR實境體驗館等民眾互動體驗館之外，同步展出第二屆原創IP風雲榜得獎及入圍作品，讓民眾能接觸更多台灣優秀原創作品，一同進入好看又好玩的IP科技遊樂園。
為不辜負粉絲們期望，各大廠商皆摩拳擦掌祭出最強優惠與限定商品，不僅是商品吸睛滿足所需，各家所推出的琳瑯滿目商品、首發書、套裝書、周邊精品及各式優惠、福袋、滿額贈更是誠意十足。
此外，主辦單位還規劃「手中一票抽好獎」，憑門票可兌換抽獎券參加抽獎，PS5、SWITCH、AirPods、樂高-勞埃德的傳說龍等好獎，讓粉絲們幸運抽回家。每日開展於贈品區排隊前100名購票粉絲，還可獲得大會限定禮漫寶冰壩杯一份。