越南拼觀光！2023訪越人數近千萬　「電子簽、古蹟、慢活」最吸睛

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另外，越南在8月15日開放全球旅客能以最低25美元（約等同於新台幣775元）申請電子簽證，也大幅度刺激旅遊造訪人數，越南今年前九個月的觀光人數突破890萬，已超前越南政府原本訂下的全年800萬旅遊人次的目標，由於越南從十月才正式邁入觀光旺季，越南政府對於接下來三個月的旅遊人潮相當樂觀。
越南旅遊協會主席武世平表示，越南憑藉遍布全國各地區的多元、豐富、獨特的文化資源，對深度旅遊的發展寄予厚望。越南全國約有4萬處文物遺址，其中國家級文物保護單位3460處，國家級特殊遺址107處，國寶級文物保護單位164處，旅客來越南不只能享受陽光、海灘和寺廟，還能領略傳統文化之美。
線上旅遊公司Agoda執行長摩根斯坦（Omri Morgenshtern）接受《日經亞洲評論》訪問時表示，今年越南旅遊業的增長速度快於泰國，尤其是訪問越南的韓國人大幅度增加，他將此歸功過去20年韓國企業在越南開設大量工廠，以及越南政府長期以來對韓國進行觀光宣傳，例如提供實境秀《戰鬥旅行》（Battle Trip）的場地。
疫情前的越南在2019年迎來旅遊史上的高峰，共有1,800萬人次的國際旅客到訪，同時擁有絕美海岸線與獨特文化的越南，深受美國人喜愛，越南中部的芽莊過去也因有美軍駐守，治安和景觀特別乾淨和整潔；另一個海濱大城市峴港擁有絕美海灘，《美國國家地理雜誌》評選峴港為全球50個一生中必遊景點之一，且因鄰近傳統古都會安而聞名全球。
美國知名旅遊雜誌《Travel + Leisure》曾在2019年將越南中部古鎮會安評為世界上最佳旅遊城市，該雜誌每年都會舉行全球最佳旅遊獎項，讓讀者分享他們對全球頂級酒店、度假村、城市、島嶼、郵輪、水療中心、航空公司等方面的意見。讀者們會根據各旅遊城市之景點、地標、文化、料理、友善度、購物及整體評價而進行評分，而越南旅遊城市在上述因素中都贏得高分。