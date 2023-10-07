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越南拼觀光！2023訪越人數近千萬　「電子簽、古蹟、慢活」最吸睛

▲疫情後越南旅遊業增長速度比泰國、日本更快，外界預估越南今年將接待1千萬外國遊客。圖為越南中部的芽莊沙灘。（圖／記者攝於2023.09.21）
▲疫情後越南旅遊業增長速度比泰國、日本更快，外界預估越南今年將接待1千萬外國遊客。圖為越南中部的芽莊沙灘。（圖／記者攝於2023.09.21）

國際中心賴正琳／綜合報導

今年起各國重新恢復跨國往來，以觀光業為經濟發展重點的東南亞國家也積極復甦產業，值得注意的是疫情後越南旅遊業增長速度比泰國、日本更快，外界預估越南今年將接待1千萬外國遊客，比2022年的360萬人次大增1.8倍，亞洲熱門旅遊國家排行榜上緊追在日本和泰國之後，究竟越南做對了哪些事？

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實際訪問資深旅遊業者，他已往來台灣和越南長達40年，他表示越南當局很明確規劃不同客源的旅客，去享受不一樣的旅程，例如中國人偏好以團體踩點的方式，在短短幾天內遊歷不同風景名勝，越南就有很多打卡景點來招待他們；而歐美人或俄羅斯人則喜愛渡假，俄羅斯人會規劃至少有14天的假期，專門去越南享受「慢活人生」，越南有豐富的島嶼資源和海邊，特別適合喜愛「慢慢享受」的歐美俄旅客。

▲ 上等燕窩主要來自越南海濱城市芽莊的燕島，是以前納貢給越南或中國皇室的美饌。（圖／越南芽莊觀光局官網）
▲ 越南擁有豐富的島嶼和海洋資源。（圖／越南芽莊觀光局官網）
另外，越南在8月15日開放全球旅客能以最低25美元（約等同於新台幣775元）申請電子簽證，也大幅度刺激旅遊造訪人數，越南今年前九個月的觀光人數突破890萬，已超前越南政府原本訂下的全年800萬旅遊人次的目標，由於越南從十月才正式邁入觀光旺季，越南政府對於接下來三個月的旅遊人潮相當樂觀。

越南旅遊協會主席武世平表示，越南憑藉遍布全國各地區的多元、豐富、獨特的文化資源，對深度旅遊的發展寄予厚望。越南全國約有4萬處文物遺址，其中國家級文物保護單位3460處，國家級特殊遺址107處，國寶級文物保護單位164處，旅客來越南不只能享受陽光、海灘和寺廟，還能領略傳統文化之美。

▲五福旅遊近期推出搭星宇航空飛越南峴港的五日行程，每人最低26,700元起並且包含兩地機場稅金及落地簽證費用，目前架上只有限定4團，分別是10/28、29、30、31出發。圖為越南巴拿山黃金橋。（圖／五福旅遊提供）
▲越南有超級多個巨型觀光景點，更加刺激觀光客的旅遊意願。圖為越南巴拿山黃金橋。（圖／五福旅遊）
線上旅遊公司Agoda執行長摩根斯坦（Omri Morgenshtern）接受《日經亞洲評論》訪問時表示，今年越南旅遊業的增長速度快於泰國，尤其是訪問越南的韓國人大幅度增加，他將此歸功過去20年韓國企業在越南開設大量工廠，以及越南政府長期以來對韓國進行觀光宣傳，例如提供實境秀《戰鬥旅行》（Battle Trip）的場地。

疫情前的越南在2019年迎來旅遊史上的高峰，共有1,800萬人次的國際旅客到訪，同時擁有絕美海岸線與獨特文化的越南，深受美國人喜愛，越南中部的芽莊過去也因有美軍駐守，治安和景觀特別乾淨和整潔；另一個海濱大城市峴港擁有絕美海灘，《美國國家地理雜誌》評選峴港為全球50個一生中必遊景點之一，且因鄰近傳統古都會安而聞名全球。

美國知名旅遊雜誌《Travel + Leisure》曾在2019年將越南中部古鎮會安評為世界上最佳旅遊城市，該雜誌每年都會舉行全球最佳旅遊獎項，讓讀者分享他們對全球頂級酒店、度假村、城市、島嶼、郵輪、水療中心、航空公司等方面的意見。讀者們會根據各旅遊城市之景點、地標、文化、料理、友善度、購物及整體評價而進行評分，而越南旅遊城市在上述因素中都贏得高分。

越南的古城會安獲亞洲最佳文化旅遊城市。（圖／報系資料照）
越南的古城會安獲亞洲最佳文化旅遊城市。（圖／報系資料照）

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