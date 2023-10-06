1國慶焰火在臺中 呼籲搭乘大眾運輸載具

「112年國慶焰火」睽違9年重返臺中，系列活動自10月9日下午起揭開序幕至10日焰火施放完畢止，為維護觀賞國慶焰火的品質，且顧及市民便利與權益，第五分局規劃出一連串交通管制措施，並提醒市民及來參觀的民眾搭乘大眾運輸載具最便利。
記者鄧力軍/台中報導
112年國慶焰火預估有15萬餘人左右將湧入水湳中央公園，第五分局規劃出相關管制措施，提醒焰火迷們多加利用大眾交通運輸工具及接駁車，避免趕不上國慶焰火，或是散場時無法順利離開。第五分局相關活動交通疏導管制措施如下：在進入會場道路部分管制範圍分別為中平路段(經貿五路-大鵬路)、中清路段(經貿三路-文心路)，將依現場人、車潮採機動管制並禁止車輛進入，同時開放洲際棒球場周邊重劃區道路路邊空間供車輛停放並搭乘接駁車前往會場。如遇中清路段壅塞時，相關管制改道措施如下：1、北上往中清交流道部分：中清路與文心路口將執行管制，請欲北上之車輛，改走崇德路往國四豐潭線銜接國1。2、南下往市區之車流：請左轉后庄北路改走崇德路往市區行駛。
第五分局提醒焰火迷搭乘大眾運輸載具，會場週邊除創研22、26等停車場外，將不提供小客車集中停放場域，利用國道1、3號駕車前來之民眾，請銜接臺74線至崇德路匝道下並進入洲際棒球場周邊停放搭乘接駁車進會場；機車族也請注意，緊鄰會場周邊人行道均禁止停車，本分局將會加強執法取締。第五分局長陳松寅呼籲，112年國慶焰火會場周邊交通管制，請未搭乘大眾交通工具前來觀賽之焰火迷們「確實遵守標誌號誌行、依序行駛勿心急」、「馬路如虎口、確實禮讓行人優先行」。