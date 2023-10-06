亞運棒球／台灣等金牌17年！2006年中華隊全猛獸 逆轉勝日本爆哭
2023年杭州亞運棒球項目，中華隊日前對陣中國隊，以4：1的成績擊退地主隊，確定提前晉級金牌戰。而回顧中華隊上次在亞運奪得金牌，就是在2006年杜哈亞運，當時中華隊靠著林智勝敲出再見安打，以逆轉勝戰績擊敗日本奪得金牌，出戰選手名單全是猛獸，卻也落下感動的淚水。如今中華隊進入金牌戰，不少台灣球迷期盼，能夠於17年後再度摘金。
記者賴禹妡／綜合報導
2006年杜哈亞運中華隊出戰選手名單有：胡金龍、耿伯軒、郭泓志、林威助、陽仲壽、張建銘、王傳家、謝佳賢、石志偉、潘威倫、張泰山、林岳平、 陳金鋒、林智勝、陳峰民、林克謙、陳鏞基、姜建銘、葉君璋、余賢明、增菘瑋、李振昌。
其中郭泓志、李振昌、潘威倫皆為旅外好手，陳金鋒、林智勝、陽岱鋼、胡金龍、陳鏞基等則是頂級野手，還有現任多隊教練的林岳平、葉君璋、張泰山、張建銘、林威助，陳金鋒、林智勝更是正處於全盛時期。
在杜哈亞運金牌戰中，中華隊對上日本，原本九局下還落後一分，但最終靠著林智勝敲出再見安打，中華隊以8:7險勝日本，替台灣奪下亞運棒球金牌，當時中華隊不少球員都喜極而泣，熱血沸騰的精彩戰績，至今仍讓球迷印象深刻。
而本次杭州亞運中華隊堪稱「史上最強」，林子偉、林立、林安可等各隊主力都參賽，捕手也有林家正、戴培峰等好手，加上旅外投手林昱珉、陳柏毓、劉致榮、王彥程等都是一時之選，目標是繼杜哈亞運之後，將等待了17年的那面金牌摘下。