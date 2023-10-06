打狗祭7日晚起連唱3天　還有市集、周邊商品迎歌迷

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高流執行長丁度嵐表示，今年打狗祭維持五大特色舞台配置，根據樂團特色與需求安排演出，其中戶外的海風舞台迎風面海，歌迷可在草坡上欣賞演出；海音、大庫及小庫等三座室內舞台則搭配燈光音響呈現不同的舞台效果。此外珊瑚舞台是唯一免費舞台，但12組卡司陣容與精彩演出不打折，歡迎歌迷前來體驗。
針對已購票歌迷兌換打狗祭手環及票務相關需求，高流將於7日下午16時開始，於前夜祭演出的大庫舞台設置手環兌換處及票務服務台，8、9兩日設置地點則移至輕軌真愛碼頭站地面廣場，同地點也設有官方服務台、行李寄放處及無障礙諮詢服務協助。而備受歌迷喜愛的市集「星際補給太空站」將設於海音館及珊瑚礁群外堤岸，8、9兩日下午15時開始提供服務。此外，打狗祭全場域為無障礙環境，五座舞台亦設有無障礙廁所，完整無障礙相關服務可參閱打狗祭官網。
今年打狗祭除了五座舞台演出，首度與進駐音浪塔的海邊的卡夫卡、爵式兩店家合作，在7日前夜祭當晚加碼兩場特別企劃演出，18時於海邊的卡夫卡由「你太白了，去曬黑」演出，22時30分則在爵式由吉他手Ben Holt領銜的靈魂爵士三重奏，憑打狗祭手環免費入場。此外音浪塔8日晚間21時起有DJ林貓王、DJ Swallow妖嬌擔綱的兩場免費DJ秀，要與民眾跟著電音嗨翻一整晚。
高流表示，今年打狗祭含加碼的60組精彩演出卡司已全部公布，所有演出時序表已在官網及臉書公開，歌迷可提早安排，一網打盡想欣賞的演出。此外詢問度超高的打狗祭周邊商品，包括怪獸Tee、寬版毛巾、透明打狗怪獸側背包、打狗襪、多功能怪獸小隊雨披、開瓶器證件帶、多功能手機掛繩等，活動期間在海音館面海側設有販售處。