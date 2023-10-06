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打狗祭7日晚起連唱3天　還有市集、周邊商品迎歌迷

▲ Takao Rock打狗祭7日晚間將由前夜祭正式開啟連續3天演出。（圖／高流提供）
▲ Takao Rock打狗祭7日晚間將由前夜祭正式開啟連續3天演出。（圖／高流提供）

記者陳美嘉／高雄報導

首屆TTXC台灣文化科技大會今（6）晚揭幕，緊接著2023 Takao Rock打狗祭明（7）晚將由前夜祭正式開啟連續3天演出。規劃五大特色舞台、60場次演出，還有在地特色的美味市集、風格周邊商品，歌迷們可以在國慶連假期間到高雄體驗充滿音樂、美食與秋涼海風的打狗祭假期。

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文化部長史哲表示，首屆TTXC台灣文化科技大會在高雄，以科技、音樂、影視及論壇四大面向呈現，打狗祭為音樂類的重要演出，多組來自國內外引領風潮的樂團登台，加上主題小怪獸IP化，將為音樂與文化科技激發更多創意與可能性。高雄市長陳其邁指出，打狗祭邁入第三屆，樂迷討論與關注度不斷提升，更吸許多外地歌迷到高雄欣賞精彩演出，再度打響高雄演唱會經濟指標地位。

▲ Takao Rock打狗祭場域地圖。（圖／高流提供）
▲ Takao Rock打狗祭場域地圖。（圖／高流提供）
高流執行長丁度嵐表示，今年打狗祭維持五大特色舞台配置，根據樂團特色與需求安排演出，其中戶外的海風舞台迎風面海，歌迷可在草坡上欣賞演出；海音、大庫及小庫等三座室內舞台則搭配燈光音響呈現不同的舞台效果。此外珊瑚舞台是唯一免費舞台，但12組卡司陣容與精彩演出不打折，歡迎歌迷前來體驗。

針對已購票歌迷兌換打狗祭手環及票務相關需求，高流將於7日下午16時開始，於前夜祭演出的大庫舞台設置手環兌換處及票務服務台，8、9兩日設置地點則移至輕軌真愛碼頭站地面廣場，同地點也設有官方服務台、行李寄放處及無障礙諮詢服務協助。而備受歌迷喜愛的市集「星際補給太空站」將設於海音館及珊瑚礁群外堤岸，8、9兩日下午15時開始提供服務。此外，打狗祭全場域為無障礙環境，五座舞台亦設有無障礙廁所，完整無障礙相關服務可參閱打狗祭官網。

今年打狗祭除了五座舞台演出，首度與進駐音浪塔的海邊的卡夫卡、爵式兩店家合作，在7日前夜祭當晚加碼兩場特別企劃演出，18時於海邊的卡夫卡由「你太白了，去曬黑」演出，22時30分則在爵式由吉他手Ben Holt領銜的靈魂爵士三重奏，憑打狗祭手環免費入場。此外音浪塔8日晚間21時起有DJ林貓王、DJ Swallow妖嬌擔綱的兩場免費DJ秀，要與民眾跟著電音嗨翻一整晚。

高流表示，今年打狗祭含加碼的60組精彩演出卡司已全部公布，所有演出時序表已在官網及臉書公開，歌迷可提早安排，一網打盡想欣賞的演出。此外詢問度超高的打狗祭周邊商品，包括怪獸Tee、寬版毛巾、透明打狗怪獸側背包、打狗襪、多功能怪獸小隊雨披、開瓶器證件帶、多功能手機掛繩等，活動期間在海音館面海側設有販售處。

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