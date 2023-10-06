林秉樞今報到發監！緩刑被撤「要再入獄2年多」 高嘉瑜淚眼發聲
民進黨立委高嘉瑜和前男友林秉樞交往期間，遭對方施暴，高院日前依傷害罪，判處林秉樞8個月，不得易科罰金，另依強制等多項罪名判處2年2月，可易科罰金78萬元；因林、高皆未上訴，全案確定。林秉樞今（6）日發監執行，由於其緩刑被撤銷，加上檢察官不准易科罰金，因此林秉樞將先入獄執行17天後，再被關2年2月。對此，高嘉瑜接受訪問時泛淚表示天理昭彰「這都是林先生自己造成的，讓他得到這樣的教訓，相信是老天爺給我的使命，不能讓他再傷害這些較為單純的女性」。
記者林莞茜／綜合報導
林秉樞在2020年間，恐嚇前女友立委高嘉瑜「我會殺妳喔」、「我要整死妳」挨告，雙方和解後，林秉樞遭判拘役40天，緩刑2年確定，但他在緩刑期間緩，林秉樞竟又對高嘉瑜施暴、拍攝私密影像、逼她在母親靈堂下跪等，高院依傷害罪判刑8月、不得易科罰金，以及強制等罪判處2年2月，可易科罰金，因林、高都沒有上訴，案件確定。
新北檢近日聲請撤銷林秉樞恐嚇前女友案的緩刑宣告，新北院已裁准，林秉樞今日發監執行，檢方審酌後，並未准許林秉樞易科罰金了事，至於不得易科罰金的天數，經折抵之前羈押的天數，還有17天須執行，因此林秉樞將先入獄執行17天後，再被關2年2月。
對此，高嘉瑜今日接受訪問，表示林先生從頭到尾沒有悔意，也從來沒有對受害者表達過歉意，只是用各種瞞天大謊不斷在法庭跟媒體上渲染，這次檢察官認為應該撤銷緩刑、不能易科罰金，「都是他自己造成的」。
高嘉瑜說，希望他在2年多時間好好反省到底做錯什麼，而不是透過各種方式傷害受害者，這段日子以來作為當事人跟民意代表，都有責任保護這些受害者，讓他們知道必須要勇敢站出來，也在相關法令推動修正，讓有同樣經驗的女性不用再擔驚受怕。
高嘉瑜在回應過程中，一度眼眶泛紅，並指出「他得到這樣的教訓，相信是老天爺給我的使命，不能讓他再傷害這些較為單純的女性，天理昭彰」，並稱社會上有很多更悲痛、難過的事情，但至少讓這次事件中受害的女性得到一點安慰。