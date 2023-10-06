快訊／諾貝爾和平獎揭曉！伊朗人權女鬥士穆罕默迪獲殊榮

一年一度的諾貝爾獎已從10月2日開始陸續揭曉，而2023年的諾貝爾和平獎於台灣時間6日下午5點正式宣佈，由伊朗人權女鬥士穆罕默迪（Narges Mohammadi）獲得殊榮，以表彰她在伊朗對抗針對女性的壓迫，以及對於促進所有人的人權和自由的貢獻。 我是廣告 請繼續往下閱讀 今年51歲的穆罕默迪是伊朗的女權與人權活動家，在大學期間，她就在報紙上發表支持婦女權利的文章，並積極投身女權運動，她現在是「伊朗人權組織人權捍衛者中心」（Defenders of Human Rights Center）的副主席。2022年8月伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因佩戴頭巾問題遭道德警察拘留並死亡後，在伊朗引起大規模的抗議活動，而穆罕默迪在當時也公布了伊朗監獄中虐待女囚犯的細節，引發國際關注。穆罕默迪近年多次被抓，共被逮捕了13次定罪5次，目前她因被指控「危害國家安全」和「反國家宣傳」，人仍在監獄服刑中。諾貝爾基金會日前宣布，今年諾貝爾得主可多得瑞典幣100萬克朗（約新台幣294萬元），總獎金達瑞典幣1100萬克朗（約新台幣3242萬元）；接下來諾貝爾獎還剩下經濟學獎（10/9）等待頒發。為了失學兒童！諾貝爾物理學獎新科得主：獎金全捐援助烏克蘭快訊／諾貝爾文學獎揭曉！挪威作家奪冠 村上春樹、殘雪無緣獲獎教課到一半獲喜訊！史上第5位諾貝爾物理獎女得主喊「意義重大」靠「布偶藏錢」赴美！諾貝爾得主苦熬多年出頭 女兒還是奧運金牌