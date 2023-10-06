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前特偵組發言人捲2.65億元投資詐欺案　張進豐：相信兒子才簽名

▲前特偵組發言人、律師張進豐為詐欺訴訟前來台北地院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.10.06）
▲前特偵組發言人、律師張進豐為詐欺訴訟前來台北地院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.10.06）

記者潘千詩／台北報導

前特偵組發言人張進豐目前為知名律師，但他被控與兒子張庭耀，涉嫌假借投資澳洲墨爾本房地產名義，向參與投資的建商詐財2.65億元，父子二人被依詐欺、偽造文書起訴。台北地院今（6）日開庭，張進豐面對媒體提問，他回應稱「誤會」。

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法院開庭時，張進豐認為，這算是投資糾紛而非詐欺。法官針對檢方指控張進豐是「Everland」集團總裁，詢問張進豐實際狀況？張進豐說，他不是總裁，不是股東，他支持兒子投資，但從不干預。

他承認，2018年8月9日確實有在君悅飯店跟2名投資人見面，但他強調，兒子跟投資人談投資的時候，他並不知情，是直到兒子告訴他，有跟2名投資人談投資合作，希望他出面跟投資人見個面，才有8月9日的餐敘。

張進豐說，當天投資人的女兒也在場，而且據兒子說法，一開始都是兒子跟投資人的女兒在談，他感覺餐敘當天很像雙方家長見面，而且他在場的時候，談話間都沒有聊土地的事，只有寒暄。

由於檢方有提出3份文件，有張進豐的簽名，法官詢問有沒有這件事？張進豐說，他確實有簽名，但辯稱他簽名的時候，不知道3份文件是什麼，他只有問兒子要簽哪裡，因為他很信任兒子。

面對法官詢問匯款的客觀事實，張進豐說，他不爭執，同樣強調他完全不知情。

庭末，法官要求被害人的告訴代理人確認一些土地資訊，否則透過司法互助，訴訟時間就會拖很久，另外，法官也要求張進豐跟兒子張庭耀確認何時回國，否則傳拘不著，依法將發布通緝。

張進豐被控，涉夥同兒子張庭耀，向李姓、張姓建商邀約合夥投資澳洲墨爾本房地產，卻用假的帳戶往來明細、土地買賣合約，詐騙2建商澳幣1325萬元，折合新台幣約2億6500萬元，被依詐欺取財、偽造文書等罪嫌起訴。

前特偵組發言人張進豐父子　涉向建商詐財2.65億遭起訴

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AI倪珍報新聞