獨／賴薇如男友不忍了！被告詐欺取財拖2年　秀判決書證明清白

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事件起因是，邱樂偉經營的「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」，因疫情經營不善，在2021年7月宣布結束營業。同年12月身為俱樂部負責人的邱樂偉，遭「共襄創投股份有限公司」執行長謝喻詠指控他以投資加盟店為由，詐騙投資款200萬元，告他「詐欺取財」。
官司打了快2年，今年7月判決終於下來，邱樂偉確定「涉嫌詐欺取財罪不起訴」，他也公開不起訴處分書，證明自己的清白。邱樂偉含冤得雪，不禁埋怨，「那時候他們是故意開記者會，你知道嗎？他們是故意讓我難看，就是打官司的時候，每次都被駁回，就是完全沒有到詐欺」！說到這，他激動表示：「故意破壞我名聲，事後也沒有道歉或者幹嘛的！」
另一件與瑜珈館的官司，是他當時本來要收購經營瑜珈館，但因俱樂部才失敗，家人反對，因此決定不合作，邱樂偉將全部出資額轉讓給獨家報導集團女董事長張淯，事後他卻被瑜珈館創辦經營人高女告違約。
高女主張，簽約時邱樂偉約定分6年72期需支付總價360萬元，後來她按照約定把全部股權，轉讓給邱樂偉指定的張淯，並將公司負責人變更登記為張淯，高女認為，邱樂偉沒依約從2022年1月起支付每期5萬元，因此去年8月提告邱樂偉違約，要求邱男一次付清360萬元，及100萬元懲罰性違約金，共460萬元。
邱樂偉則說，因張淯表示願意承接「瑜珈館」，也請高女直接與張淯聯絡，最後，雙方達成契約承擔之合意，最後也是張淯實際經營，高女不應找他要錢，邱樂偉強調：「不是我不付錢，是張淯不付錢。」
邱樂偉委曲說：「張淯說她已經準備了一筆錢要投入這個瑜伽館，她原本就是股東還是什麼的。我就說我不能做這個瑜伽館了，妳（高女）自己選妳要跟誰合作、要賣給誰這樣子，她說會把公司過給她（張），我OK啊，因為我已經跟妳說我不能接，對我還請她，消滅原本的契約，可是她說不需要這樣子。」
邱樂偉表示，因為張淯不付錢，高女還曾找他幫忙，「我把她（指高女）當朋友，然後我幫她大概3個月，淩晨2、3點還在跟她講電話，在講怎麽處理這件事情」。豈料，最後他反而被高女告，邱樂偉認為對方是見他當時因俱樂部深陷官司，趁機提告，並氣憤的說；「對方一定是想『反正他現在應該是比較弱』，你懂嗎？比較弱的時候，我順便告他，搞不好我拿得到錢！」
加上他女友又是名人，自然容易鬧大上新聞，邱樂偉無奈：「有新聞就寫說『賴薇如男友又出事』，然後就寫說我要給她460萬，說什麽我買瑜伽館不付錢！根本不是這樣！」還不忘埋怨，將價值千萬的健身器材捐出時，就沒人報導。
而該官司，從去年8月開打，7月時，二審判決出爐，邱樂偉勝。雖官司尚未結束，但邱樂偉相當有把握能贏，認為自己都有證據。
邱樂偉嘆，其實張淯也還欠我們250萬，「她就是一個不會付錢的人！甚至法官都判她輸，要趕快開始還錢，然後加利息，她也就是擺爛」。上月底，邱樂偉和法院人員才到張淯公司，強制執行，查封公司內電腦、攝影器材等資產。