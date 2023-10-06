獨／賴薇如男友曝結婚進度！談綠茶婊風波諷「那人說的話能信嗎」
女星賴薇如和男友邱樂偉（Royal），交往6年，感情穩定。邱樂偉接受《NOWnews今日新聞》電訪，透露因爆投資糾紛陷入官司，讓他認清很多朋友，而賴薇如始終陪伴在身邊，讓他十分感動。至於會否想趕快把她娶回家，邱樂偉羞認：「可以說有在規劃吧！」女友之前被暗諷是「綠茶婊」，邱樂偉也替她抱不平，直說：「很心疼，不是事實然後被爆成那樣。爆那個的人後來自己出什麽事，所以這種人說的話能信嗎？」雖未指名道姓，但「那個人」是誰大家心知肚明。
記者黃盈容／台北報導
賴薇如和邱樂偉穩定交往6年，過去在邱樂偉投資的健身俱樂部，都能看到她以老闆娘之姿忙進忙出，努力扶持另一半。邱樂偉眼中的賴薇如是一個很努力、很孝順的女孩，「她也是很努力工作的，然後靠自己，買了第二間房子」。
邱樂偉感概，在他最落魄的時候，看清了許多朋友，而賴薇如對他卻始終如一，「以她的條件的一個女生，她也可以離開啊，所以她根本不是說為了錢。我們個性很合，天天在一起就很開心，她一直陪在我身邊，然後一直鼓勵我，陪我吃苦，陪我落魄」，讓邱樂偉非常感動。
去年，王思佳一支聊「綠茶婊」的影片點燃與賴薇如的「綠茶婊之亂」戰火，雖事後王思佳稱未指名道姓，是有人對號入座，但賴薇如已飽受網友攻擊，難撕標籤。邱樂偉提到此事，相當心疼女友，「不是事實然後，然後就被爆成那樣，爆那個的人後來自己出什麽事，所以這種人說的話能信嗎」？
邱樂偉也表示，其實在事件前，和「那個人」都還很友好，「不管妳們兩個有沒有喜歡或者不喜歡對方，可是我曾經跟妳那麽好，然後我們也沒有怎麽樣，她現在是我的對象，妳應該稍微尊重一下」。