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國表藝三館共製「鯨之嶋」 台中歌劇院21日起最終站演出

▲「鯨之嶋」是由拾念劇集與劇作家施如芳、無獨有偶工作室劇團聯手打造臺灣版《山海經》。（圖／歌劇院提供）
▲「鯨之嶋」是由拾念劇集與劇作家施如芳、無獨有偶工作室劇團聯手打造臺灣版《山海經》。（圖／歌劇院提供）

記者金武鳯/台中報導

由國表藝三館共製的《鯨之嶋》首演，在台北與高雄掀起熱烈迴響，21日起一連2天，在臺中國家歌劇院演出三館共製最終站。由拾念劇集與劇作家施如芳、無獨有偶工作室劇團聯手打造臺灣版《山海經》，隱喻臺灣命運漂浪之旅。歌劇院藝術總監邱瑗歡迎親子一起進場觀賞「鯨之嶋」，重新認識台灣這片土地，愛護自己家園。

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邱瑗表示，《鯨之嶋》是從海洋角度書寫的寓言，劇名揭顯山、海、鳥、魚等自然意象，傳說中的鯤鯢、贔屭，以及地理現象如黑潮、海底火山等，都在劇中被擬人化，鯨魚、雲豹等巨型戲偶現身，更是劇中驚嘆的高潮。

《鯨之嶋》編劇施如芳想像神話時代的臺灣，在板塊擠壓之下，以鯤鯢雙胞胎的型態誕生，最終化變為一條在太平洋裡橫臥泅泳的鯨魚。京劇名伶朱安麗和劇場演員崔台鎬分別扮演火山島「贔屭女神」和四處風流的浪子「黑潮」，他們為了「鯤鯢成長蛻變」的任務，導致情變生恨，憾為《鯨之嶋》劇中的「神級怨偶」。

▲「鯨之嶋」是由拾念劇集與劇作家施如芳、無獨有偶工作室劇團聯手打造臺灣版《山海經》。（圖／歌劇院提供）
▲「鯨之嶋」是由拾念劇集與劇作家施如芳、無獨有偶工作室劇團聯手打造臺灣版《山海經》。（圖／歌劇院提供）
拾念劇集核心創作者為藝術總監李易修及南北管作曲家許淑慧，2006年啟動「超神話三部曲」的南北管音樂創作，取材《山海經》創作首部曲《大神魃》曾赴法國外亞維儂藝術節演出、二部曲《蓬萊》也曾受邀馬來西亞喬治城藝術節演出。與無獨有偶合作《鯨之嶋》，為劇中神話世的非人角色，打造令人過目難忘的巨型戲偶。

導演李易修表示，黑潮、海底火山和海中生物在《鯨之嶋》中都轉化為故事角色，透過無獨有偶工作室劇團擅長以戲偶巧思勾起觀眾好奇與懸念，將意象層層堆疊，交錯翻玩角色的拆解與組成，並借用拼圖的概念，象徵大陸板塊與海洋緊密相連。透過操偶師魔術般的操作技巧與演技，將每一個念頭分解成動作、為戲偶注入靈魂，在視覺上絕對令觀眾目不暇給。從臺灣的海洋故事到巨型戲偶創意，正是為孩子們的想像力加分，與對臺灣深入認識的最佳機會。

「朋友看完演出都說，我簡直是臺灣的安潔莉娜裘莉！」飾演傳說中贔屭的朱安麗說，她的角色必須揹著很重的龜殼，在狹窄的樓梯上下拐來拐去，進入角色展現霸氣時都忘了服裝重量，一下台就氣喘吁吁，其他演員更要趕場操偶，很多手腕都受傷。「這齣戲相當老少咸宜，告訴我們如果再不愛臺灣、去認識這塊土地的話，將會遭逢怎樣的磨難！」

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