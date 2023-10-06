《洛基》第二季來了！「最帥男神」湯姆希德斯頓帥氣回歸
漫威影集《洛基》第2季強勢回歸，最帥男神「洛基」湯姆希德斯頓攜手歐文威爾森飾演的「梅比斯」、蘇菲雅迪馬蒂諾飾演的「女洛基」希爾維全員回歸，一同來到時間變異管理局（TVA）展開全新的冒險。正式預告7月公開後，在各大社群的總點擊率累積已破8000萬，預告觀看數更累積1500萬，成為播出前關注度最高的漫威影集。
記者黃雅琪／綜合報導
湯姆從首集《雷神索爾》開始飾演索爾的弟弟「洛基」，被譽為「最帥男神」後人氣水漲船高，漫威影業更為他量身打造影集《洛基》締造收視奇蹟，影集更入圍6項艾美獎，也是少數宣布立刻開拍第二季的漫威影集。這一回湯姆依舊展現帥氣、幽默的模樣，不僅要再度大鬧多元宇宙，還要對抗前所未見的敵人。
而在洛基身邊，還有做事一板一眼的「梅比斯」、頻頻搗亂的「女洛基」希爾維，更加入《媽的多重宇宙》奧斯卡最佳男配角關繼威，化身TVA維修及升級部門的成員，一同解決「時間溜脫」（Time-slipping）的問題，拯救多元宇宙。
「女洛基」希爾維在第一季結尾，結束與反派「征服者康」的對決之後，隨即化身速食店員，《洛基》第二季製片凱文懷特笑稱，希爾維耗費數百年的時間準備復仇：「她耗盡心思想要復仇，但從沒想過接下來要做什麼？」凱文向飾演該角的蘇菲雅問及此事，蘇菲雅卻幽默回答：「她應該會很餓，想要吃一堆漢堡、薯條。」才促成這次的開頭戲。
凱文提到「女洛基」從小就在不停穿越時間，是時間的逃亡者：「對她來說，能夠完全放鬆，走進80年的速食店，會是很棒的一件事，可以看到小學棒球隊贏球後去慶祝，也能看到一家人為小孩舉辦生日派對，希爾維從沒經過這種事，所以她覺得這很幸福。」