▲BMW i5 正式開放接單，預售價 329 萬起！

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凝聚經典與跨世代的設計語彙，全新BMW i5藉由俐落純粹的手法刻劃出凸顯運動氣息車身線條，更重新解讀BMW所賦予歷代5系列的精粹，將集聚現代感的線條融入更為放大且飽滿的車身輪廓，描繪出優雅與大器的絕佳比例，同級唯一超越5米的車長結合重新詮釋的經典四圓天使眼頭燈設計，不僅為全新BMW i5描繪出鮮明的豪紳前衛風範，擁有藍色燈光點綴且極具科技氣息的光型變化智慧LED頭燈搭配造型更寬大的雙腎型水箱護罩，上方除了專屬的「i」字樣飾徽更加入了高調難以錯認的全新BMW飾光水箱護罩。
運動氣息的營造不僅是透過肌理紋路的雕琢，全新BMW i5更標配性能味十足的M Sport套件，從車頭處的大面積黑色高光澤前進氣壩、垂直式Air Curtain氣簾設計、車側平整式車門把手設計、C柱Hofmeister Kink窗框折角專屬「5」字樣、黑色高光澤M後下擾流以及極具辨識度的橫幅式3D立體LED尾燈，都賦予了全新BMW i5不容忽視的魅力，特別是援引M家族基因的i5 M60 xDrive，透過專屬的車頭M橫幅式水箱護罩、M雙肋型後視鏡及立體造型後下擾流設計，大幅強化BMW i5的運動性能氣息，啟動純電駕馭慾望。
全新BMW i5展演了宛如旗艦般的座艙設計思維，重新詮釋了BMW引以為傲的駕駛導向設計，由12.3吋虛擬數位儀錶搭配14.9吋中控觸控螢幕所構成的全新懸浮式曲面螢幕，環抱車室的BMW座艙環繞光幕、頂級水晶中控套件與大幅減少的實體按鍵，交織出了嶄新且邁向數位化的先進座艙佈局，特別是全新的BMW Operating System 8.5，導入了BMW首度採用的QuickSelect快捷選單與全新的Zero-layer概念，讓駕駛能以更直覺的圖像式邏輯進行操作，搭配AR擴增實境導航功能、廣受消費者好評的車況抬頭顯示器與BMW手機數位鑰匙2.0，帶領消費者提前擁抱未來世代。
全新BMW i5為眾人展演了超越當代的精湛表現，座艙豪華質感更向旗艦邁進，超越5米達到5,060mm的車長結合2,995m將近3米的軸距，不僅為座艙帶來寬敞舒適的乘坐空間，5系列首次導入的全景式玻璃車頂更為車室乘員圍繞出愜意氛圍，同時在擁有多達17具揚聲器的Bowers & Wilkins頂級音響系統匯聚之下，讓全新BMW i5以優越之姿望向層峰，而全新i5 M60 xDrive立足於豪華更登性能風采，駕駛座艙最搶眼的莫過於M Nappa真皮平底方向盤含紅色指向標示，大幅強化熱血氣息，展現專屬於電能的性能風采。
身為BMW品牌淬鍊的不敗經典，BMW 5系列向來以優越的駕乘體驗深受眾人喜愛，而全新首創的BMW i5純電豪華房車更為豪華中大型房車市場帶來強大震撼，全面採用第五代eDrive電能科技與總容量達到83.9 kWh的鋰電池組，最高充電功率可達205kW，僅需10分鐘就能補充156km最高續航里程*，為i5 eDrive40 M Sport創造出340匹最大馬力與430牛頓米的最大扭力，最高續航里程可達582km*；展現強勁熱情的i5 M60 xDrive則是具備驚人的601匹最大馬力與820牛頓米最大扭力，0-100km/h加速更僅需3.8秒即可完成，最高續航里程可達516km*，結合xDrive智慧型可變四輪傳動系統、主動式電子防傾桿、整合式後軸轉向系統與M跑車化電子懸吊系統，創造出性能駕馭與舒適並駕的絕佳完美演出。
BMW強大的科技實力，展現於全新首創BMW i5純電豪華房車無可比擬的主被動安全防護，全面搭載最高規格的新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，除了深受消費者喜愛與讚賞的360度環景輔助攝影、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助及Active Protection主動安全防護系統，全面升級的自動倒車輔助系統與輕壓方向燈撥桿便能和緩俐落地為駕駛主動變換車道的變換車道輔助更是全面列為標準配備，讓駕馭全新BMW i5更顯輕鬆自適，展現全新首創BMW i5超馭當代的領先地位，以無窮的創造力撼動豪華電能之境。
車型
預售參考價
重點配備
BMW i5 eDrive40 M Sport
329萬元
BMW i5 M60 xDrive
485萬元