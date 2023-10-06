亞運橋牌／台灣橋牌神鵰俠侶助中華隊奪金　自爆常因叫牌而吵架

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在今天的賽程中，中華女團在最後一圈以35:38遭中國逆轉落敗，無緣奪金。不過混團的隊友幫他們完成復仇，倒數第二圈打出38:17的優勢奠定勝基，擊敗中國，最終為台灣拿下一面金牌，單日戰績2金1銀2銅。
隊長范綱維表示，為了這次亞運，有些人已經一起努力了整整5年，大部份都是業餘選手，除了準備橋牌技術還有自己工作，十分辛苦，中間也遇過很多低潮，包括選拔壓力大、表現不好差點選不上等等，但這些難關大家一一撐過。在6月亞太盃後，大家快速成長，在最重要的一戰爬上巔峰。
「感謝台灣觀眾，也想鼓勵年輕選手，像我們這樣業餘選手可以做到，他們也可以做到。」范綱維正職為耳鼻喉科醫師，他也笑說謝謝院長願意讓自己請假，來亞運為國爭光。
作為台灣著名橋藝夫妻檔，蔡博雅表示，這次和老公范綱維唯一的目標就是金牌，中間雖經歷高低起伏，但終於圓夢，「謝謝我最好的同伴、最棒的老公、最棒的好友」。
而夫妻兩人也透露，平時在發生叫牌衝突時常常會吵架，「我們剛剛早上第一節打完，還在房間吵架，把窗簾拉起來、閒人勿近。」兩人笑說彼此吵完後冷靜就沒事，隊友都很適應，畢竟承受那麼大的壓力，很容易起爭執。」
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