亞運羽球／被指贏球後嘲諷何冰嬌落淚　金佳恩澄清：我沒注意到她

10/7亞運中華隊賽程懶人包／棒球台韓爭金大戰！卡巴迪爭冠寫歷史

▲杭州亞運中華棒球隊將在金牌戰再碰亞運宿敵南韓隊。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運中華棒球隊將在金牌戰再碰亞運宿敵南韓隊。（圖／中華奧會提供）

記者陳云茹/綜合報導

杭州亞運賽程已進入尾聲，本屆中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫和滑輪溜冰等運動，是我國代表團的重要獎牌庫。柔道楊勇緯、連珍羚先接力奪金，鞍馬王子李智凱寫二連霸圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌男雙莊吉生/許育修、女雙詹詠然/詹皓晴都鑲金，3對3男籃爆冷逆轉奪金，滑輪溜冰貢獻6金，中華隊獎牌庫累積17金16銀25銅今日棒球將進行關鍵金牌賽，中華隊將對上亞運宿敵南韓隊，爭取等了17年的亞運棒球史上第二金。中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews今日新聞》

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▲杭州亞運中華隊確定晉級金牌戰，7日晚上6點將對決亞運宿敵南韓隊。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運中華隊確定晉級金牌戰，7日晚上6點將對決亞運宿敵南韓隊。（圖／特派記者葉政勳攝）
棒球⚾️

18:00 金牌戰 對韓國

吳昇峰、王政浩、陳敏賜、李亦崴、廖俊凱、李灝宇、楊振裕、劉致榮、王彥程、古林睿煬 林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、賴柏瑋、潘文輝、吳念庭、林家正、戴培峰、林子豪、鄭宗哲、 林立、林子偉、申皓瑋、林安可

▲亞運卡巴迪台灣女子代表隊闖金牌戰寫下歷史新頁。（圖/中華奧會提供）
▲亞運卡巴迪台灣女子代表隊闖金牌戰寫下歷史新頁。（圖/中華奧會提供）
卡巴迪

9:30

女子組金牌戰 對印度

林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容

▲上屆亞運空手道銅牌吳峻維。國訓中心提供
▲上屆亞運空手道銅牌吳峻維。國訓中心提供
空手道

8:30開始

男子-84公斤級 吳峻維

女子-55公斤級 辜翠萍

14:00開始

男子-67公斤級 石政中


軟網

10:00開始

男子單打 陳郁勳、張祐菘

▲張緻如、洪筱晴將在明日進行女子單人花式溜冰長曲賽事。（圖/中華奧會提供）
▲張緻如、洪筱晴將在明日進行女子單人花式溜冰長曲賽事。（圖/中華奧會提供）
▲張緻如、洪筱晴將在明日進行女子單人花式溜冰長曲賽事。（圖/中華奧會提供）
▲張緻如、洪筱晴將在明日進行女子單人花式溜冰長曲賽事。（圖/中華奧會提供）
滑輪溜冰

11:00

女子單人花式溜冰長曲 張緻如、洪筱晴


馬拉松游泳

8:30

男子10公里決賽 卓承齊

▲「攀岩界桂綸鎂」攀岩國手李虹瑩。（圖／The North Face提供）
▲「攀岩界桂綸鎂」攀岩國手李虹瑩。（圖／The North Face提供）
運動攀登

9:00抱石/13:20難度攀登（若晉級決賽則為18:35抱石/20:28難度攀登）

女子抱石、難度攀登混合賽 李虹瑩

▲陳瑋涵在2018雅加達亞運奪銀（圖／台中市政府教育局提供）
▲陳瑋涵在2018雅加達亞運奪銀（圖／台中市政府教育局提供）
輕艇

9:00準決賽/14:00決賽

女子單人划艇 陳瑋涵

9:25準決賽/14:22決賽

男子單人皮艇 吳少璿


柔術

9:00開始

男子-85公斤級 魏居正

▲杭州亞運中華女排將對上南韓爭取第五名。（圖取自中華民國排球協會 CTVBA）
▲杭州亞運中華女排將對上南韓爭取第五名。（圖取自中華民國排球協會 CTVBA）
排球

18:30

女子5-6名排名賽 對韓國 甘可慧、賴湘程、廖苡任、黃蔓亞、陳姿雅、許菀芸、張瓈文、 胡曉佩、邱雅慧、林靖儀、林書荷、吳芳妤


象棋

14:00第七輪/19:00決賽

男子個人賽 劉國華、葛振衣

14:00決賽

女子個人賽 彭柔安、李思誼

▲杭州亞運中華隊10月7日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）
▲杭州亞運中華隊10月7日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）
▲中華隊本屆亞運已奪17金，追平上屆成績。（圖/NOWnews社群中心）
▲中華隊本屆亞運已奪17金，追平上屆成績。（圖/NOWnews社群中心）

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