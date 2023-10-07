10/7亞運中華隊賽程懶人包／棒球台韓爭金大戰！卡巴迪爭冠寫歷史
杭州亞運賽程已進入尾聲，本屆中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道、跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫和滑輪溜冰等運動，是我國代表團的重要獎牌庫。柔道楊勇緯、連珍羚先接力奪金，鞍馬王子李智凱寫二連霸，圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌，男雙莊吉生/許育修、女雙詹詠然/詹皓晴都鑲金，3對3男籃爆冷逆轉奪金，滑輪溜冰貢獻6金，中華隊獎牌庫累積17金16銀25銅。今日棒球將進行關鍵金牌賽，中華隊將對上亞運宿敵南韓隊，爭取等了17年的亞運棒球史上第二金。中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews今日新聞》！
記者陳云茹/綜合報導
棒球⚾️
18:00 金牌戰 對韓國
吳昇峰、王政浩、陳敏賜、李亦崴、廖俊凱、李灝宇、楊振裕、劉致榮、王彥程、古林睿煬 林昱珉、陳柏毓、鄭浩均、賴柏瑋、潘文輝、吳念庭、林家正、戴培峰、林子豪、鄭宗哲、 林立、林子偉、申皓瑋、林安可
卡巴迪
9:30
女子組金牌戰 對印度
林依旻、莊雅涵、胡玉珍、黃偲勤、顏巧雯、任明綉、 康詠喬、馮綉真、秦佩囷、黃毅紜、劉宜茹、吳育容
空手道
8:30開始
男子-84公斤級 吳峻維
女子-55公斤級 辜翠萍
14:00開始
男子-67公斤級 石政中
軟網
10:00開始
男子單打 陳郁勳、張祐菘
滑輪溜冰
11:00
女子單人花式溜冰長曲 張緻如、洪筱晴
馬拉松游泳
8:30
男子10公里決賽 卓承齊
運動攀登
9:00抱石/13:20難度攀登（若晉級決賽則為18:35抱石/20:28難度攀登）
女子抱石、難度攀登混合賽 李虹瑩
輕艇
9:00準決賽/14:00決賽
女子單人划艇 陳瑋涵
9:25準決賽/14:22決賽
男子單人皮艇 吳少璿
柔術
9:00開始
男子-85公斤級 魏居正
排球
18:30
女子5-6名排名賽 對韓國 甘可慧、賴湘程、廖苡任、黃蔓亞、陳姿雅、許菀芸、張瓈文、 胡曉佩、邱雅慧、林靖儀、林書荷、吳芳妤
象棋
14:00第七輪/19:00決賽
男子個人賽 劉國華、葛振衣
14:00決賽
女子個人賽 彭柔安、李思誼