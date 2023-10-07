亞運羽球／被指贏球後嘲諷何冰嬌落淚　金佳恩澄清：我沒注意到她

亞運棒球／台韓大戰7日金牌戰！中華隊力尬韓國賽程、戰績一次看

▲杭州亞運台灣王牌！中華隊先發投手林昱珉表現精彩，首戰對韓國6局無失分好投，金牌戰可望再度先發。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運台灣王牌！中華隊先發投手林昱珉表現精彩，首戰對韓國6局無失分好投，金牌戰可望再度先發。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

中華隊必勝！台灣必勝！杭州亞運會棒球賽進入最後高潮，由中華隊對戰韓國隊，這是兩隊繼2014年仁川亞運會後，再度進行金牌對決，中華隊不但要復仇，也要拿下睽違17年的金牌，韓國隊則是落敗就要當兵，而且金牌4連霸夢碎，雙方都有輸不得壓力，中華隊預計推出王牌左投林昱珉先發，再戰韓國隊，《NOWnews今日新聞》也整理完整賽況與戰績、轉播資訊。（持續更新）

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊這次組成「史上最強」軍團，包括10名投手、2名捕手、8名內野手及4名外野手，中職部分有統一獅古林睿煬、林子豪、林安可、中信兄弟鄭浩均、富邦悍將戴培峰、申皓瑋、樂天桃猿林立共8人。業餘甲組成棒7人，包含「最強銀行員」吳昇峰、賴柏瑋、楊振裕等人，旅外球員潘文輝、林昱珉、李灝宇、陳柏毓、王彥程、林家正等，一字排開十分嚇人。

▲林昱珉在台韓大戰繳出6局無失分、6次三振的表現，率領球隊以4:0贏球。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲林昱珉在台韓大戰繳出6局無失分、6次三振的表現，率領球隊以4:0贏球。（圖／特派記者葉政勳攝）
中華隊戰況：

對戰泰國

中華隊1日首戰出戰泰國，由「最強銀行員」合庫隊吳昇峰先發掛帥主投，沒想到他首局就失分，中華隊3局下才破蛋，由林立轟出3分砲逆轉，單局狂灌7分，加上4局吳念庭適時安打，5局林子偉敲安又攻下2分，泰國隊無力招架，加上7局提前結束賽制，最後中華隊以12:1擊敗泰國，拿下首勝。

▲中華隊內野手林立。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲中華隊內野手林立。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
對戰韓國

2日中華隊再戰韓國，韓國隊推出160公里「火球男」文東珠先發，中華隊則是推出左投林昱珉主投，結果首局林安可敲出三壘安打發威，加上4局下他又利用暴投，再度跑回分數，8局下吳念庭二壘安打又發威，李灝宇被觸身球，林子豪敲出中外野穿越安打，又打回2分，搭配林昱珉主投6局無失分，被打4安打狂飆6三振，「火球男」劉致榮完美封鎖，中華隊以4:0完封韓國，一口氣取得預賽2連勝。

▲杭州亞運中華隊先發投手林昱珉對戰韓國隊主投6局無失分，飆出6次三振。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運中華隊先發投手林昱珉對戰韓國隊主投6局無失分，飆出6次三振。（圖／特派記者葉政勳攝）
對戰香港

3日中華隊與香港之戰，中華隊推出合作金庫投手賴柏瑋先發，香港隊則是推出梁家豪，結果中華隊全場9支安打大爆發，加上香港隊保送、觸身球過多，林子豪、楊振裕各敲出3分打點貢獻下，中華隊在5、6兩局各攻下5分，最終以15:0提前結束比賽，賴柏瑋5局無失分，王政浩、潘文輝都上場小試身手。

▲杭州亞運中華隊李灝宇敲安，以大比分擊敗香港。（圖／中華奧會提供）
▲杭州亞運中華隊李灝宇敲安，以大比分擊敗香港。（圖／中華奧會提供）
對戰中國

5日「海峽大戰」中華隊推出中信兄弟投手鄭浩均先發，他主投4局失1分，陳柏毓3局無失分狂飆6次三振，古林睿煬後援2局無失分，狂飆5K，加上林安可首局就敲出2分打點適時安打，最終中華隊以4:1擊敗中國，睽違9年挺進金牌戰。

▲杭州亞運中華隊先發投手鄭浩均，對戰中國主投。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運中華隊先發投手鄭浩均，對戰中國主投。（圖／特派記者葉政勳攝）
對戰日本

中華隊6日晚上6點交手日本隊，由於中華隊已經晉級金牌戰，本場比賽勝敗都不影響結果，此戰先發王彥程主投6局失掉2分（1分責失），加上中華隊打線也熄火，整場處於落後局面，最後比賽因雨裁定，中華隊0：2輸給日本。

杭州亞運賽制及相關規定

賽事階段 日期範圍 場數 說明
資格賽 09/26-09/28 3 ✤ 3 隊單循環賽，前 2 名晉級預賽。
註：資格賽只是表面名稱，實際上已是亞運正式賽程。
預賽 10/01-10/03 12 ✤ 8 隊分為 A、B 兩組，各在組內進行單循環賽，每隊各進行 3 場比賽。
⌦ 分組前 2 名晉級複賽，並將兩隊之間的對戰成績帶入複賽。
⌦ 分組後 2 名進入排名賽，並將兩隊之間的對戰成績帶入排名賽。
複賽 10/05-10/06 4 ✤ 4 隊根據原屬組別與另外一組進行交叉循環賽。
⌦ 前兩名晉級冠軍賽。
⌦ 後兩名進入季軍賽。
排名賽 10/05-10/06 4 ✤ 4 隊根據原屬組別與另外一組進行交叉循環賽。
⌦ 根據比賽結果排定名次，即本屆賽事的第 5-8 名。
季軍賽 10/07 1 ⌦ 勝者為季軍。
⌦ 敗者為殿軍。
冠軍賽 10/07 1 ⌦ 勝者為冠軍。
⌦ 敗者為亞軍。
  • 正規局數：9 局。
  • 提前結束比賽之情況：五局相差 15 分以上，或七局相差 10 分以上。
  • 延長賽：若正規九局結束而兩隊分數相同，則第十局開始採用突破僵局制。
  • 投手之投球限制：無限制。
  • 電視輔助判決：無。
  • 資格賽、預賽、複賽、排名賽比賽結果若有兩隊以上勝負場數相同，依序以下列規則決定名次：
  1. 比較對戰勝負關係，勝者排名在前。
  2. 比較對戰優質率，高者排名在前。
  3. 比較責任對戰優質率，高者排名在前。
  4. 比較對戰打擊率，高者排名在前。
  5. 擲銅板決定名次。
中華隊名單如下：

投手11人為吳昇峰、王政浩、賴柏瑋（以上合作金庫）、劉致榮（紅襪）、林昱珉（響尾蛇）、陳柏毓（海盜）、潘文輝（費城人）、王彥程（樂天金鷲）、古林睿煬（統一獅）、鄭浩均（中信兄弟）。

捕手2人林家正（藍鳥）、戴培峰（富邦悍將）。

內野手8人分別是李亦崴（合作金庫）、廖俊凱（台灣電力）、陳敏賜（台中市）、鄭宗哲（海盜）、李灝宇（費城人）、林立（樂天桃猿）、林子豪（統一獅），吳念庭（西武獅）

外野手則有4人為楊振裕（合作金庫）、申皓瑋（富邦悍將）、林安可（統一獅）、林子偉（樂天桃猿）。

亞運棒球賽程：

2023年亞運棒球日期：9月26日（二）~10月7日（六）

日期 項目
9月26日~9月28日 第一階段（資格賽）
10月1日~10月3日 小組循環賽
10月5日~10月6日 超級循環賽／排名賽
10月7日 12:00 銅牌賽
10月7日 18:00 金牌賽
10月1日（日）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 A組 寮國 vs 中國
0:15
12:00 A組 日本 vs 菲律賓
6:0
18:30 B組 香港 vs 韓國
0:10
18:30 B組 泰國 vs 中華隊
1:12
10月2日（一）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 A組 菲律賓 vs 中國
0:2
12:00 B組 香港 vs 泰國
8:0
18:30 B組 韓國 vs 中華隊
0:4
18:30 A組 寮國 vs 日本
0:18

10月3日（二）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 B組 中華隊 vs 香港
15:0
12:00 B組 泰國 vs 韓國
0:17
18:30 A組 中國 vs 日本
1:0
18:30 A組 菲律賓 vs 寮國
7:0
小組循環賽戰況
         
分組 賽況 參賽隊伍
A組 超級循環賽 日本 2 0
中國 2 0
排名賽 菲律賓 0 2
寮國 0 2
B組 超級循環賽 中華隊 2 0
韓國 1 1
排名賽 香港 1 1
泰國 0 2
         
超級循環賽 

超級循環賽賽況
參賽隊伍
中華隊
1
0
中國
1
0
日本
0
1
韓國
0
1

10月5日（四）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 超級循環賽 韓國 vs 日本
2:0
18:30 超級循環賽 中華隊 vs 中國
4:1
10月6日（五）
時間 組別 客隊 vs 主隊 比分
12:00 超級循環賽 韓國 vs 中國
8:1
18:30 超級循環賽 日本 vs 中華隊
2:0
                                                                                                                                 

                                                                                                           超級循環賽戰績
參賽隊伍
中華隊
2
1
韓國
2
1
中國
1
2
日本
1
2
                                                                                                            亞運銅牌戰

日期 時間 客隊 vs 主隊 比分
10月7日 12:00 日本 vs 中國
 
                                                                                             亞運金牌戰

日期 時間 客隊 vs 主隊 比分
10月7日 18:00 韓國 vs 中華隊
 
▲2006年杜哈亞運會中華隊先擊敗韓國，又擊敗日本奪金，林智勝敲出再見安打。（圖／美聯社／達志影像）
▲2006年杜哈亞運會中華隊先擊敗韓國，又擊敗日本奪金，林智勝敲出再見安打。（圖／美聯社／達志影像）
中華隊上次在亞運會奪金是2006年的杜哈亞運，當時成員有林智勝、陳金鋒、郭泓志、陳鏞基、胡金龍、林威助等，堪稱史上最豪華，相隔17年，中華隊可望再度奪金。

轉播單位：

中華電信 MOD

愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)

愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)

無線電視

公視主頻道（CH13）、公視3台

有線電視

緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)

東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)

Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視

更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

亞運棒球／比賽因雨裁定0：2輸日本　中華隊7日再戰韓國爭金牌

亞運棒球／台灣等金牌17年！2006年中華隊全猛獸　逆轉勝日本爆哭

亞運棒球／力拚破除恐韓魔咒！中華隊金牌戰曾三度「銀恨」輸韓國

亞運棒球／中華隊金牌戰對手就是韓國！姜白虎開轟率韓8：1中國　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞