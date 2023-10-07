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雙十連假7-11美式20元！四大超商咖啡包　全家6大品項「買1送1」

▲歡慶雙十連假登場，各大超商也推出限定優惠，包括7-11濃粹美式「買10送10」可寄杯、門市美式買2送2。（圖／業者提供）
▲歡慶雙十連假登場，各大超商也推出限定優惠，包括7-11濃粹美式「買10送10」可寄杯、門市美式買2送2。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

歡慶雙十連假登場，各大超商也推出限定優惠，包括7-11濃粹美式買10送10可寄杯，加上自帶杯折扣5元，換算下來原價50元的濃萃美式，平均只要20開喝；全家則有特大美式買1送1外，還有氣泡水、雪糕等，共六大品項買1送1；萊爾富門市買大美式2杯66元、大拿鐵2杯88元。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至10月10日
▪特大杯美式、大杯精品美式、英式紅茶／冰淇淋紅茶同品項買2送2
▪特大杯拿鐵／大杯卡布奇諾、大杯精品拿鐵、黑糖珍珠撞奶同品項買2送1
▪思樂冰任選口味第2杯半價

📍APP｜10月8日限定
▪英式紅茶／四季春買10送10
▪水果氣泡珍珠椰果2杯120元
▪珍珠奶茶2杯88元
▪珍珠椰果四季春青茶／優格好多青茶任選買2送2

📍APP｜即起至10月12日
▪特濃美式買10送10
▪濃粹拿鐵25杯1010元
▪18杯西西里風檸檬系列咖啡1010元
▪16杯中杯精品拿鐵1010元
▪25杯黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶1010元

▲APP行動隨時取祭出雙十寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲APP行動隨時取祭出雙十寄杯優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
📍門市｜即起至10月10日止
▪特大杯美式買1送1（冷熱不限）

📍APP｜即起至10月10日止
▪全家自有品牌氣泡水、百吉布丁雪糕、農心海鮮烏龍麵、SOMA茶歐蕾法國酥、泰國皇家牛奶片，同商品隨買跨店取買1送1。

▲「康康5」10月6日至10月8日連續三天登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」10月6日至10月8日連續三天登場。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至10月11日止
▪大杯美式2杯66元
▪大杯拿鐵2杯88元

📍APP｜10月10日限定
▪大杯美式20元

🟡OK超商
📍門市｜即起至10月10日止
▪大杯莊園級美式／拿鐵，同品項2送1
▪大杯濃厚莊園級美式／拿鐵，同品項2送1

▲OK超商拿鐵、美式同品項買2送1。（圖／業者提供）
▲國慶連假期間，OK超商推出拿鐵、美式同品項買2送1。（圖／業者提供）

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