亞運棒球／比賽因雨裁定0：2輸日本　中華隊7日再戰韓國爭金牌

亞運棒球／攸關韓國棒球自尊！韓媒：金牌戰不能再輸中華隊

▲韓國隊內野手姜白虎自責自己在杭州亞運發揮不佳，但昨日對中國開轟，打擊手感逐漸回溫，今晚金牌戰對戰中華隊誓言復仇。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲韓國隊內野手姜白虎自責自己在杭州亞運發揮不佳，但昨日對中國開轟，打擊手感逐漸回溫，今晚金牌戰對戰中華隊誓言復仇。（圖／特派記者葉政勳攝 ）

記者路皓惟/綜合報導

杭州亞運棒球金牌戰，中華隊將與韓國再度對決，在預賽令韓國崩潰的旅美左投林昱珉預計將再度擔任先發，韓媒《OSEN》表示，對於韓國來說，只能接受一次的失敗，但連續兩次失敗是無法容忍的，這場比賽不僅攸關金牌4連霸，更是韓國棒球的自尊之戰。

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林昱珉在2日的預賽對韓國的比賽中，主投6局被敲4支安打，投出1次保送和6次三振，繳出無失分的好表現，帶領中華隊以4：0擊敗韓國，今天他將在休息4天後再次登上投手丘。

韓媒指出，雖然林昱珉身高177公分，身材條件並非特別出色，但他憑藉接近150km的速球，加上角度刁專的滑球，壓制了韓國的打線，而他的變速球對右打者也有極佳的效果。

文內提到，短短5天內再次對決林昱珉無疑是充滿壓力，不過棒球是一項需要不斷適應調整的運動，經歷首次的對決之後，打者對於投手會更加熟悉，姜白虎的打擊復甦，以及打擊近況極佳的尹東熙都是這一場金牌戰的重要關鍵。

韓國教頭柳仲逸表示：「我們已經被他（林昱珉）打敗過一次，這次我們將做好充分的準備去應對他，雖然這次的金牌之路很不容易，但我們將確保不再失利，務必奪取金牌。」
 

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