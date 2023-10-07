《他馬克老闆》女星撞曼谷槍擊 盛平還原死裡逃生過程：緊抱彼此
泰國曼谷一間購物商場，3日下午發生無差別槍擊案，造成2人死亡、5人受傷，14歲嫌犯疑似有精神健康問題，當場被逮補。而演出《地獄里長》、《他馬克老闆》的台灣女星盛平當時也在現場，今（7）日凌晨她在臉書報平安說：「回到台灣了，平安。這幾天經歷了一場極度恐怖的悲劇，槍擊案中的劫後餘生。」盛平還原槍案現場直呼：「陌生人彼此抱在一起。」
記者黃雅琪／綜合報導
盛平還原這段劫後餘生的過程：「曼谷暹羅百麗宮百貨發生隨機開槍的槍擊案，當時，我人就在現場！」為了替友人慶生，盛平早早就計劃這趟曼谷旅行，當時正在百貨內用餐，突然間耳邊傳來槍響「砰！砰！」她與友人迅速蹲到桌下，並移動到廚房躲起來：「躲在裡面不敢出聲，『砰！砰！砰砰！』又開了4槍，這時候大家幾乎要瘋掉了，但每個人都繃緊神經，即使是陌生人也不分彼此，當下只有一個目標，就是希望大家都活著。」後來陸續又有人再衝進廚房「我們彼此抱在一起」，此時的槍聲仍持續進行。
約莫過了10至15分鐘後，工作人員要大家：「趁現在快點跑出去！」盛平與友人用最快的速度衝出餐廳，但人生地不熟迷失了方向，只好跟著人群跑，突然間工作人員又大喊：「回頭！不要跑這個方向！」一群人又往反方向逃竄，終於跑到停車場後成功脫逃，盛平直呼：「這時的曼谷下起了暴雨，但我們根本顧不得那麼多，當下的我只覺得這是重生的洗禮。」