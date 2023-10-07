馬文君稱潛艦廠商昔賣飲料　林俊憲轟說謊「一定要我打臉妳？」

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林俊憲說，首先有一個大前提必須知道「英屬直布羅陀」並不等於「英國」，前者的法律地位叫做英國海外屬地(British Overseas Territories)，有相對獨立的司法系統，因此在直布羅陀註冊公司不等於在英國註冊公司，兩地有完全不同的公司編碼與稅籍資料，除非有證據直接持股，否則兩地的同名公司根本毫無關聯。
林俊憲說明，而馬文君所指稱的這間「2016年歇業的GL公司」，透過英國政府網站查詢，發現的確曾有一間Gavron Limited註冊在倫敦，1997年開業2016年歇業，註冊營業項目也確實是飲料和煙草，公司成員都姓「Aydemir」，一個非常特殊的土耳其姓氏。綜合研判倫敦GL應是一個土耳其裔家族在倫敦開的雜貨店。
林俊憲表示，在釐清倫敦GL來歷之後，透過直布羅陀政府的網站，發現也有一間GL，從2013年營業至今並未中斷，因直布羅陀是避稅天堂，公司資料不若英國本土易查，但最後還是找到了證據，證明這間2013年開業的直布羅陀GL才是協助造艦的正牌廠商。
林俊憲指出，潛艦相關廠商資料都是機密，因此引用《路透社》2021年針對台灣潛艦製作的專題報導。文中提到「幫助台灣製造潛艦是一家2013年成立的直布羅陀公司，名為Gavron Limited，由兩名以色列人經營」，路透社記者還特別聯繫訪問了GL公司合作的退役英國潛艦軍官，足以證明這間才是真正的GL公司，從2013年營業至今，直接打臉馬文君口中稱「GL賣飲料菸草」、「成立48天拿標案」的謊言。
林俊憲提到，查完這些資料後，才驚覺馬文君的下限真的深不見底，質疑不是國防外交立委，且參與機密會議，為何連他一個非本委員會立委，透過公開資訊分析出的證據都能打臉馬文君，認為馬明明是最清楚正確資訊的人之一，卻在國會殿堂之上當著全體國人的面說謊，究竟用意何在，「想轉移韓國顧問案的焦點，已經這麼不擇手段了嗎？」
林俊憲說，另從昨晚到現在，看到許多藍營側翼到處轉傳馬文君總質詢這段話，反問難道馬文君的可信度心裡沒有底嗎？也不查證清楚，現在全都要跟著一起翻車，「看來好油案損失一個網軍頭，真的影響很大！」
最後林俊憲表示，上述打臉只是前菜而已，雖然證實馬文君說謊，但還沒說明為什麼她要說謊，無端把GL公司牽扯進來，「沒關係先讓子彈飛一會，下回見分曉！」