亞運棒球／中華0:2輸南韓奪銀！投手全場狂飆11K　打線遭封鎖飲恨

亞運棒球／林昱珉為國家榮譽一生懸命！投球實力獲張育成大力稱讚

▲林昱珉在本屆杭州亞運表現出賽，投球實力獲得大聯盟球星張育成大力稱讚。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲林昱珉在本屆杭州亞運表現出賽，投球實力獲得大聯盟球星張育成大力稱讚。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者吳忠育/綜合報導

本屆杭州亞運中華棒球隊成功闖進冠軍戰，將與南韓爭奪金牌，中華隊再度派出旅美左投林昱珉掛帥主投，在預賽時林昱珉就曾對韓國先發投6局送出六次三振，完全封鎖韓國隊的攻勢，金牌戰他再度登板，雖然第二局遇到亂流掉兩分，但整體表現還是在水準之上，比賽過程中也獲得旅美前輩張育成大力稱讚。

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▲林昱珉在本屆杭州亞運表現出賽，投球實力獲得大聯盟球星張育成大力稱讚。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲林昱珉在本屆杭州亞運表現出賽，投球實力獲得大聯盟球星張育成大力稱讚。（圖／特派記者葉政勳攝）
在這場金牌戰中，旅美強打張育成到電視台擔任球評，在轉播過程中也大力稱讚林昱珉投球很有水準，特別是他對右打者的變速球非常犀利，比賽內容也確實如張育成所說，林昱珉那顆變速球接連讓韓國打者揮空。

▲林昱珉在預賽先發表現出色，繳出6局6K無失分的成績，也帶領中華隊以4:0拿下勝利。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲林昱珉在預賽先發表現出色，繳出6局6K無失分的成績，也帶領中華隊以4:0拿下勝利。（圖／特派記者葉政勳攝）
林昱珉高中就讀新北市穀保家商，在高中聯賽也是大殺四方，畢業之後赴美挑戰，加盟美國職棒亞利桑那響尾蛇隊小聯盟體系，短短幾年就迅速升上2A，由此可見林昱珉確實有過人的實力。

▲林昱珉加入杭州亞運中華隊，也入選小聯盟1A明星隊。（圖／吳政紘攝）
▲林昱珉加入杭州亞運中華隊，也入選小聯盟1A明星隊。（圖／吳政紘攝）
林昱珉可說是為國家榮譽一生懸命，從國小開始的U12、U15、U18、U23到現在的杭州亞運，每個階段他都代表國家力抗強敵，U12拿下銀牌、U15拿下銅牌、U18則是金牌，學生時期就替奪下一金一銀一銅三塊獎牌。

▲中華隊林昱珉從小就為國家隊效力。（圖／棒協提供）
▲中華隊林昱珉從小就為國家隊效力。（圖／棒協提供）
在U18賽事中，林昱珉先發兩場分別碰上西班牙和澳洲都拿下勝投，兩場比賽他僅被打出3支安打，並送出14張老K，以及超鬼神的0.66防禦率，該屆中華隊在冠軍戰也以2:1擊敗強敵美國，拿下金牌。

雖然U23中華隊並未獲得獎牌，但在本屆杭州亞運他再度用實力帶領台灣奪下重要的勝利打進金牌戰，並在金牌戰中投出五局飆5K的內容，可惜是在落後的情況下退場，因此無緣拿下勝投，不過他的表現已經讓全台球迷印象深刻，並期待他下次再度披上中華隊戰袍為國家效力。

除了林昱珉之外，「台灣怪力男」李灝宇也是從小就為國家盡心盡力，除了U23之外，U12、U15、U18及本屆亞運他都和林昱珉一起為台灣打拚，他目前效力底特律老虎小聯盟體系，相信在未來只要能健康出賽，李灝宇與林昱珉不僅能夠成成為中華棒球隊各大賽事的主力，也非常有機會站上大聯盟舞台發光發熱。

▲中華隊內野手李灝宇衝回本壘得分興奮振臂怒吼。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲中華隊內野手李灝宇衝回本壘得分興奮振臂怒吼。（圖／特派記者葉政勳攝 ）


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