亞運卡巴迪／中華隊本屆奪一銀一銅　但女子隊未來卻面臨人才斷層

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馮綉真從仁川亞運開始代表中華隊出戰，當時她是隊內最年輕的選手，但到了這一屆已是隊內第二大的球員，她坦言身上壓力越來越大，因為隊內快要沒學姊了。至於下一屆會不會再參加，她則說要看未來的狀況而定，不過現在心裡確實很不甘心，「銅牌是打贏一隊，然後第3名；銀牌就有點可惜，像考99分、差一點就滿分。」
隊長莊雅涵在檢討本場比賽時表示，今天在抓得分線上做得比較不好，印度選手在踩線的速度上非常快，因此之後也改變了戰術。「下半場我們採取少人數、5人以下的防守，讓她們打深一點，我們在再去抓，但有時候還是猶豫了，這是很可惜的地方。
莊雅涵肯定團隊此役的發揮，認為其實今天從上半場落後，到下半場一度逆轉超前，中華隊的發揮已經十分不錯。也認為將實力強大的印度逼到這個程度，證明了來自台灣的隊伍實力十分強勁。
卡巴迪這個項目在台灣來說相對冷門，但中華隊在國際賽的表現一直不錯，這一屆亞運拿到一銀一銅。不過展望未來，我國女子隊在高中和大學的人才斷層，恐怕未來需要鼓勵更多新血加入，才能保持成績。
卡巴迪教練蔡威暘表示，男子隊方面比較不用擔心人才問題，但是女生因為愛漂亮、加上現在少子化，家長不願意讓孩子去嘗試這麼激烈碰撞的運動，因此確實在尋找選手上出現一些瓶頸。
以隊伍目前現有選手的年齡，下一屆亞運時的競技狀況應該還是不錯，蔡威暘也笑說選手對於獎牌顏色不滿意，視情況應該是有機會再回來。
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