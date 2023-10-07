Diamond Towers興波咖啡入駐　kafeD、勺日4推咖啡廳限定甜飲品曝

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2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍吳則霖創立，曾被評選為「世界最佳50咖啡館」、「亞洲最佳50」雙冠軍。興波咖啡以TO GO概念店進駐Diamond Towers，搭配「森林-無盡藏」店裝主軸，墨綠色大理石吧台像極了森林裡長滿苔綠的石階，襯著真實樹皮組構的背牆，瀰漫而來的咖啡香味，讓這裡猶如城市裡的綠洲。
慶祝試營運，興波咖啡獨家設計2款飲品與甜品，全新「東加拿鐵」以季節濃縮為基底，加入特製糖漿，帶出獨特的焦糖杏仁與香草氣息，以黑巧可力成熟的苦韻結尾；而「蛋黃酥阿芙加朵」則是鹹香流沙結合紅豆，為著名的義式咖啡甜點融入台灣特色。
📌一館2F：GELOVERY GIFT最美法式甜點店
「GELOVERY GIFT」以法式宮廷般的裝潢設計，奶油白色的輕奢風格，裝潢和採光都非常適合拍照打卡。GELOVERY GIFT採用正統法國甜點手藝，每一款獨特風味小巧精緻的法式甜點，再搭配上一杯嚴選法國瑪黑兄弟茶，享受一場猶如置身於優雅的法國般的奢華甜點饗宴。
本次進駐DIAMOND TOWERS，GELOVERY GIFT除了推出獨家法式新品外，還額外推出烤奶酥吐司及義式冰淇淋，提供更豐富的下午茶選擇。
📌一館3F：東區最美「勺日咖啡廳」
東區最美勺日咖啡廳插旗Diamond Towers，開出第三間Let’s Go店型，果然美出新高度！隱室工作室操刀空間設計，延續品牌溫潤木質色家具搭配奶油色調，「勺日」延續一貫落地窗風格以超清新的木質店裝設計為主軸，搭配侘寂感花藝軟裝，成絕美拍照打卡點。
勺日為Diamond Towers獨家設計全新餐點，超創意手工內餡加上288層超酥脆法式千層，不用飛出國就能吃到絕美又療癒的法式千層派。即起凡到店消費即贈「勺日生活風格貼紙」；消費滿600元，再送「勺日布質杯墊」，贈品數量有限送完為止。
📌一館4F：德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」
「kafeD 咖啡滴」延續品牌獨特的「包浩斯」設計風格，以簡潔俐落的線條，在鑽石塔內營造出純粹沉靜的享受空間。歡慶東區鑽石塔門市全新開幕，將德國經典年輪蛋糕研發成盤式甜點呈現，全新獨家販售「茫醺綠寶石」和「最近有點芒」2款盤式年輪甜點。
即日起至10月16日止，凡至Diamond Towers門市點選任⼀精品咖啡搭配盤式甜點，可獲得代幣1枚，能體驗限定推出「Take Next Coffee Easily｜扭扭蛋決定下一杯喝什麼！」活動，抽取每日限量優惠券 1張（限下次消費使用），有機會兌換各式精品咖啡、甜點、餐點折價券。