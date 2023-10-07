郭董背板廣告之亂！趙少康喊冤：內容沒提到連署、廣告他都接
背板廣告之亂！中廣董事長趙少康的網路節目中，背板是鴻海創辦人郭台銘的連署廣告，因趙少康在背板前面講話，就被誤以為是在推薦郭台銘、呼籲連署，趙少康說，一個網路節目「觀點」的背板廣告，搞得天下大亂，難怪小編抱怨「廣告費太少了，這麼大的廣告效果，以後背板至少應該收100萬！」趙少康說，中廣及「觀點」頻道對於選舉及政黨廣告，採取完全開放的態度，不管國民黨、民進黨、民眾黨的政黨、候選人或獨立候選人廣告，他們都，「如果國民黨認為這樣是踩紅線，求仁得仁，就開除我好了。」
記者余祥／台北報導
趙少康說，週六一大早記者就來問小編：「為什麼趙少康要宣導幫郭董聯署？」「國民黨說已經踩在紅線邊緣，要考紀會深入瞭解認定有沒有違紀」。小編不知道是怎麼回事，趕快來問他，原來是郭董在他們的YouTube頻道「觀點」下背板廣告，因為他坐在背板前面做節目講話，就以為是他在推介郭董。其實在節目中他根本沒有提到郭董的聯署。過沒多久，另一個媒體朋友又關切又緊張的來「檢舉」：「郭董那邊P你主持觀點節目的圖？」又過了一會，電視台也來問怎麼回事要採訪他。
「哇，一個網路節目「觀點」的背板廣告，搞得天下大亂」，趙少康說，難怪小編抱怨：廣告費太少了，這麼大的廣告效果，以後背板至少應該收100萬！
趙少康表示，中廣原來是國民黨黨營事業，據他瞭解，以前是堅壁清野，敵我意識分明，絕對不收民進黨的廣告的，他接手中廣後，百分百商業模式經營，商業歸商業，政治歸政治，除非違法，沒有廣告是不收的，他甚至認為，廣告的表達也是一種言論自由！扼殺廣告就是扼殺言論自由。所以中廣及「觀點」頻道對於選舉及政黨廣告，採取完全開放的態度，不管國民黨、民進黨、民眾黨的政黨、候選人或獨立候選人廣告，他們都接。