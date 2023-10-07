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進口雞蛋廣告遭下架　侯友宜競辦爆：府院黨高層施壓電視台

▲侯友宜競選辦公室召開記者會，批進口蛋事件黑幕重重。（圖／侯競辦提供）
▲侯友宜競選辦公室召開記者會，批進口蛋事件黑幕重重。（圖／侯競辦提供）

記者余祥／台北報導

進口雞蛋爭議不斷，引發外界質疑官商勾結，更引發食安疑慮。侯友宜競選辦公室日前釋出兩則廣告，提出合理質疑，卻遭行政院副院長鄭文燦提告。侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今（7）日表示，進口雞蛋事件造成天怒人怨，更浪費許多納稅人的錢，競辦廣告是提出合理質疑，是否有暴利、圖利等行為；競辦發言人黃子哲也爆料，廣告10/4在各家電視台上架後，隔天三立電視台卻停播，經了解，就是民進黨高層施壓所致。

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金溥聰指出，對於競辦製作的進口雞蛋事件廣告，行政院長陳建仁卻說是不實指控，不知道陳建仁是否有仔細看，甚至是否看過？該廣告是針對公共議題，也就是進口雞蛋事件造成的爭議提出質疑，其中行政院副院長鄭文燦、中央畜產會前董事長林聰賢的角色是什麼？是否作為門神？其中門神又有兩種意義，「我是競辦執行長，要告就直接點名告我，鄭文燦副院長不要迴避」。

金溥聰也呼籲，競辦在總統大選中，光明正大在媒體上提出合理質疑，如果鄭文燦覺得自己在事件中，沒有任何角色，就站出來讓大家公斷，金溥聰並強調，「你的指控是不實指控，我的指控不是指控，是質疑」。

黃子哲表示，進口雞蛋事件黑幕重重，引起社會廣泛討論，包括是否圖利廠商、洗產地、標示不實等爭議，此事更造成前農業部長陳吉仲、林聰賢下台，「不就代表這件事相當嚴重而且有問題？」他更補充，鄭文燦在4/28中央災害防救委員會會議中表示，「此次禽流感造成全球性雞蛋短缺現象，農委會應從防災角度規劃糧食安全儲備，例如針對雞蛋短缺預作專案進口準備」，鄭文燦以副院長身分主持會議，並做了這樣的指示，「難道鄭文燦要說進口雞蛋事件跟他一點關係都沒有？」

黃子哲說，過去鄭文燦跟蔡英文合影時，蔡英文還曾說過「好像門神」，如今若鄭文燦被質疑是門神就要提告，要不要連蔡英文一起告？且民進黨執政以來，諸多弊案都跟最大派系新潮流脫不了關係，民眾更有「新潮流不散，台灣倒一半」的感嘆，競辦反映人民心聲難道有錯？黃子哲並爆料，兩支廣告在10/4託播後，10月5日三立電視台就通知要停播，所有電視台中只有三立有這個狀況，據了解，就是因為三立受到府院黨高層施壓，「鄭文燦你是背後的影武者嗎？民進黨將政治黑手伸進媒體，是台灣民主自由的惡行劣蹟，請鄭文燦說清楚講明白，這件事是不是你幹的！」

台北市議員鍾沛君表示，門神有兩種，一種是浩然正氣、鎮妖驅邪，一種是為人撐腰、牟利，尤其最近民眾都在討論，有沒有買到壞雞蛋，因此國民黨針對進口雞蛋事件中，是否有利益輸送、誰是門神提出合理質疑，鄭文燦又是做出進口雞蛋的裁示者，難道都沒有責任？不敢面對質疑，難道是心虛嗎？她也批評，民進黨先前以lin bay好油事件，以梗圖跟侯友宜、國民黨做惡意連結，用潑髒水方式進行政治攻擊，但當國民黨針對雞蛋事件提出合理懷疑時，民進黨卻又雙標，「民進黨執政後，難道得到民主失憶症以及耍官威的大頭症？不願意面對質疑，根本是標準的綠能你不能！」

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