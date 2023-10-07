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Ultra Taiwan又來了！12月空降台北　合作蔡依林的電音王子也要來

▲曾與蔡依林（左圖）合作過的「瑞典電音王子」Alesso，將登上第三屆Ultra Taiwan。（圖／翻攝蔡依林臉書、Alesso臉書）
▲曾與蔡依林（左圖）合作過的「瑞典電音王子」Alesso，將登上第三屆Ultra Taiwan。（圖／翻攝蔡依林臉書、Alesso臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

第三屆Ultra Taiwan（超世代音樂節）將在12月8日、9日於台北市大佳河濱公園安可登場，昨（6）日宣布首波12組頂級卡司陣容，邀請以熱門金曲〈Titanium〉紅遍全球、兩座葛萊美獎得主「EDM教父」David Guetta（大衛庫塔）及「全世界最會吹的DJ」Timmy Trumpet（提米小號）、「印度電音鬼才」KSHMR、曾與蔡依林合作過的「瑞典電音王子」Alesso（艾利索）、「荷蘭雙龍」W&W（王炸）、「Tech House 大神」Fisher（魚人）等世界百大DJ明星來台，與「美國白金認證才子」Gryffin（格里芬）在主舞台輪番登場，另有首度來台的「Techno傳奇王者」Adam Beyer（亞當拜爾）領軍人氣Techno陣容，於特色舞台RESISTANCE帶來別於以往的精彩表演，票券現正熱賣中，請至遠大售票系統購票。

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今年4月第二屆Ultra Taiwan單日吸引超過2萬人次朝聖，創下台灣史上單日電音節最高人次，讓遠從美國來台的UMF總部驚豔不已。為回應台灣樂迷的熱切許願，相隔8個月安可舉辦第三屆Ultra Taiwan，破天荒成為Ultra Worldwide史上首個一年舉辦兩場的分站，更由1天升級為期2天的活動，祭出全台最頂級的卡司陣容。

「EDM教父」David Guetta是第三屆Ultra Taiwan主舞台的最大強棒，睽違7年再度來台，將帶來〈Baby Don’t Hurt Me〉、〈I’m Good （Blue）〉等全新歌曲。他拿過2座葛萊美獎，3度榮登英國權威媒體《DJ Mag》世界百大DJ冠軍，現仍高居世界百大DJ第2名，合作過的大咖巨星無數，包括瑪丹娜、小賈斯汀、妮姬米娜、女神卡卡、蕾哈娜、亞瑟小子等，更與「不露臉天后」希雅三度合作，最為人熟知的是席捲全球樂壇的〈Titanium〉（金剛不壞），更因電影《歌喉讚》紅遍大街小巷，YouTube創下超過17億觀看次數，成功將電子音樂推向主流市場，為世界最具影響力的DJ巨星之一。

▲「EDM教父」David Guetta將登上第三屆Ultra Taiwan。（圖／翻攝David Guetta臉書）
▲「EDM教父」David Guetta將登上第三屆Ultra Taiwan。（圖／翻攝David Guetta臉書）
廣受台灣樂迷喜愛的「瑞典電音王子」Alesso（艾利索）、「荷蘭雙龍」W&W也是第三屆Ultra Taiwan主舞台的亮點。Alesso以〈Falling〉、〈If I Lose Myself〉等燒腦神曲紅遍全球，更與天后蔡依林與合作〈I Wanna Know〉，2020年來台參加Road To Ultra Taiwan，當時台灣是少數防疫有成的國家，讓他看著台下粉絲直喊「不敢置信眼前的景象」，又感性說：「非常感謝台灣，給我這個機會站在這裡！」時隔3年全球疫情解封，他信守承諾再度來台。

▲曾與蔡依林合作過的「瑞典電音王子」Alesso，將登上第三屆Ultra Taiwan。（圖／翻攝Alesso臉書）
▲曾與蔡依林合作過的「瑞典電音王子」Alesso，將登上第三屆Ultra Taiwan。（圖／翻攝Alesso臉書）
第三屆Ultra Taiwan將在12月8日、9日於台北市大佳河濱公園盛大登場，第一波早鳥票券已全部完售，第二波折扣票券現正熱賣中，購票請洽「遠大售票系統」，票種分為一般票「GA」為搖滾區站票，快速通關票「PGA」及豪華票「VIP」加碼提供專屬入場通道、休息區、寄物區及廁所，後者更擁有專屬VIP看台站區、酒吧，頂級尊榮包廂「VVIP」享有專屬入場通道、VVIP看台的包廂空間與沙發座位、頂級酒吧、休息區、寄物區及廁所等，享受頂級尊榮禮遇的戶外派對體驗，詳情請上Ultra Taiwan官方網站，也可在Facebook、Instagram加入Ultra Taiwan官方粉絲團查詢最新資訊。

▲第三屆Ultra Taiwan將於12月8日、9日於大佳河濱公園登場。（圖／UMF提供）
▲第三屆Ultra Taiwan將於12月8日、9日於大佳河濱公園登場。（圖／UMF提供）

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