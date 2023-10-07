婆家超節儉卻「負債一堆」！她婚後8年逼問老公 一聽真相羞愧了
中國江西省一名女子和老公結婚8年，察覺每次老公發薪水，一半的錢都要拿去還債，平時公婆生活也非常節儉，卻仍負債累累，全家每天都在過苦日子，在她一再追問原因之下，婆家才坦承當初結婚時，他們借錢付給親家聘金68萬人民幣（約台幣304萬元），至今還在償還這筆債務，讓女子聽了相當羞愧，對真相感到不可置信。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，該名女子和老公結婚8年，發現公婆及老公平時都很節儉，卻在外面欠了一大筆債，還不願意告訴她原因，最終在她逼問之下，老公才坦承當初結婚時，付給她的68萬人民幣聘金是用借的，讓女子聽完當場愣住。
原來江西省是中國最看重聘金禮數的地方，由於男女比例失衡，現在許多家庭開出的聘金金額甚至比習俗還高出許多。該名女子的父母就認為習俗規定的30萬元聘金聽起來不吉利，因此向男方家庭開口要了68萬，公婆只好四處向親戚朋友借錢來付。
女子透露，她當初確實知道此事，但以為父母會另外給婆家嫁妝，現在才得知竟是一毛都沒給，讓她既懊悔又羞愧。女子婚後不斷和老公打工還錢，就為了還清債務，如今得知真相後，認為父母當初根本就是在「賣女兒」，但又怕回家質問父母會鬧出家庭革命，不知道該如何是好。
消息曝光後，許多網友都勸女子好好對待婆家，一起努力還清債務，也有人狠批這項婚禮陋習，認為女子父母的行為非常可惡。事實上，聘金最早源自周朝制定的「結婚六禮」，原先是新郎為了感謝新娘父母的養育之恩，因此準備聘金給女方家長，但隨著社會進步，如今聘金多數是給新娘添購嫁妝使用，也越來越多對新人結婚時跳過這項習俗。