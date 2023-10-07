蔡徐坤深陷女友墮胎風波！睽違3個月現身 大膽脫口：我也有需求
從選秀節目《偶像練習生》出道的25歲男星蔡徐坤，6月底爆發和異性一夜情，最後鬧到墮胎的震撼緋聞，他沉默8天後出面澄清，和圈外人C女曾經交往過，沒有強制墮胎，算是和平分手，因此未被官方封殺，但偶像形象已經遭到重創，他昨（6）日在馬來西亞開演唱會，語重心長表示「我是人，我也有需求」，似乎在回應自己的緋聞風波，讓粉絲聽著相當心疼。
記者江芷稜／綜合報導
蔡徐坤2018年以選秀C位身分出道，組成男團「NINE PERCENT」，人氣是9名成員中最高的，被喻為中國的頂流偶像，6月被狗仔爆出墮胎醜聞，他沉默了8天後出面道歉，坦承和C女交往過，否認對方是未成年，也沒有讓女生強制墮胎，雙方屬於和平分手。後續狗仔再爆親密照，隨即被蔡徐坤澄清不是本人，而是偽造P圖、純屬造謠，已經報警採取法律手段，風波得以平息。
從7月發聲至今3個多月，蔡徐坤取消所有國內活動，原定的海外巡迴演唱會則照常舉行，他昨在馬來西亞演唱會上疑似回應私生活爭議，向歌迷吐露心聲，表示：「開心過是一天，不開心過也一天，為什麼不開心過呢。不管是什麼，只要是你們喜歡的，我都會默默的支援你。應該是這樣，應該要去大膽一點，然後去做想做的事情，我們都是人嘛，我也是人呢，我也有需求，我也有我的喜好，我也有很多可能你們不了解我的一面，是不是」，得到如雷的掌聲。
儘管蔡徐坤在演唱會上的一席話，獲得台下熱烈掌聲，工作室睽違3個多月再度發文，也獲得36萬個按讚數，不過仍有人不認同他說的話，網友狠虧「早知道會如此，這些話出道的時候怎麼不說」、「立人設的時候可不是這樣，東窗事發了曉得說這些啦？」、「建議給愛豆上好性教育課」、「竟然還能開演唱會？」