「最美魚販」劉心語被吃豆腐　遭男星觸碰大腿、手滑過身體

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劉璇後來上課都跑到最後面去坐，不想再受到任何擾擾，豈料有次課堂比較累，她就趴著聽課，講師突然走到旁邊直接伸手摟腰、在耳邊輕聲說：「怎麼那麼累？是不是昨晚沒睡好？」讓她整個人嚇到跳起來離開教室，學期末鼓起勇氣向學校反應，且獲得保證不再續聘那位講師，才能以安心上學。
劉心語因幫家裡賣魚而備受關注，去年參與《全明星運動會》後知名度大開。她談到過往被騷擾經驗，指出以前在賣魚時遇過都還好，頂多就是鄉親們比較熱情，反而是進演藝圈遇到比較誇張，有好幾次都是在錄影當下，身旁男藝人經過時會刻意用手觸碰大腿，或是滑過自己身體，感覺非常不舒服，正在錄影當下也不可能直接中斷跑走，只能選擇先默默忍耐，此話令張立東八卦力大開，不斷逼問是哪類型的節目，讓劉心語冷汗直流。
節目最後兩人接受網友們的情感提問，大剌剌性格的劉璇大方認了戀愛ING，有一個滿契合的對象，至於是否會想婚？她表示：「對方家庭還需要一些磨合的時間，目前不會想到那麼多。」
被起底有5位追求者的劉心語，面對辛辣提問則表示，那幾位追求者中確實有一位是自己認識滿久、也有好感的對象，但對方無法接受藝人的身分，所以沒有更近一步認識，但雙方偶爾吃飯聊天、互相關心滿好的，想要以衝刺工作為優先，戀愛方面就隨緣就好。