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「最美魚販」劉心語被吃豆腐　遭男星觸碰大腿、手滑過身體

▲「最美魚販」劉心語進演藝圈後，常遇到男星偷吃豆腐。（圖／Up直播提供）
▲「最美魚販」劉心語進演藝圈後，常遇到男星偷吃豆腐。（圖／Up直播提供）

記者黃盈容／台北報導

「最美魚販」劉心語和長腿籃球女神劉璇，日前上Up直播節目《藝外爆紅》，外型亮麗的2人，都曾遭受性騷擾。劉心語首先爆卦，她表示，除了賣魚時曾遇過，後期進演藝圈，沒想到遇到更多；錄影時，常有男藝人經過，會刻意用手觸碰大腿或是滑過她身體，網友還虧她是「豆腐女神」。劉璇訴說，大學時期遭受學校講師騷擾的可怕經歷，呼籲女性要好好保護自己。

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▲劉心語（左起）、張立東、劉璇大聊辛辣話題。
▲劉心語（左起）、張立東、劉璇大聊辛辣話題。（圖／Up直播提供）
《大學生了沒》出道的劉璇，擁有一雙白皙長腿，她直言：「曾遇到大學講師的騷擾！」當時自己是穿裙子翹腳，上課到一半講師還突然用麥克風說：「劉璇！上課可以不要翹腳嗎？這樣我會很受不了。」還不停盯著她腿部看，讓劉璇感覺非常可怕。

劉璇後來上課都跑到最後面去坐，不想再受到任何擾擾，豈料有次課堂比較累，她就趴著聽課，講師突然走到旁邊直接伸手摟腰、在耳邊輕聲說：「怎麼那麼累？是不是昨晚沒睡好？」讓她整個人嚇到跳起來離開教室，學期末鼓起勇氣向學校反應，且獲得保證不再續聘那位講師，才能以安心上學。

▲長腿女神劉璇擁，過去因美腿曾被狼師盯上。
▲長腿女神劉璇，過去因美腿曾被狼師盯上。（圖／Up直播提供）
劉心語因幫家裡賣魚而備受關注，去年參與《全明星運動會》後知名度大開。她談到過往被騷擾經驗，指出以前在賣魚時遇過都還好，頂多就是鄉親們比較熱情，反而是進演藝圈遇到比較誇張，有好幾次都是在錄影當下，身旁男藝人經過時會刻意用手觸碰大腿，或是滑過自己身體，感覺非常不舒服，正在錄影當下也不可能直接中斷跑走，只能選擇先默默忍耐，此話令張立東八卦力大開，不斷逼問是哪類型的節目，讓劉心語冷汗直流。

節目最後兩人接受網友們的情感提問，大剌剌性格的劉璇大方認了戀愛ING，有一個滿契合的對象，至於是否會想婚？她表示：「對方家庭還需要一些磨合的時間，目前不會想到那麼多。」

被起底有5位追求者的劉心語，面對辛辣提問則表示，那幾位追求者中確實有一位是自己認識滿久、也有好感的對象，但對方無法接受藝人的身分，所以沒有更近一步認識，但雙方偶爾吃飯聊天、互相關心滿好的，想要以衝刺工作為優先，戀愛方面就隨緣就好。

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