陶晶瑩感嘆「辣杯杯」徵嘸人！阿緯卻不斷展店 她一句話吐真相
金鐘主持人陶晶瑩去年開創副業，成立麻辣燙品牌「辣杯杯」，進駐知名百貨公司掀起熱潮，沒想到開業1年後，卻因為找不到員工，只能黯然退出美食街，讓粉絲都覺得惋惜，有網友在臉書留言，詢問陶晶瑩找不到員工，為何「棒棒堂」成員阿緯（劉峻緯）旗下餐廳「點點心」卻能不斷展店，她也現身留言區回覆「就是他有宿舍啊！」
記者江芷稜／綜合報導
陶晶瑩近日在臉書直播，暢談進軍餐飲業的心情，她與老公李李仁為了麻辣燙餐廳，親力親為到場巡視，並在網路上回應客人疑問，善盡老闆職責，獲得網友一片好評，未料8月傳出關店消息，主因是因為找不到人手，連百貨公司都想幫忙，希望她們能留下，但最後還是沒有找到合適人手，只好關掉實體店面，維持網路販售料理包模式。
她透露餐飲業難找人，開出加薪條件也沒有人願意留下，加上百貨公司抽成高，只能把心力放在網路平台上，有人建議往中南部找人，再提供宿舍給員工住宿，就能解決問題，不過蓋宿舍涉及營建業，並非小事，若改以補貼房租方式，每個員工薪水加住宿費用就高達5萬多元，對經營者並不划算，所以幾經考量後關店。
有網友出於好奇，在陶晶瑩臉書留言「阿緯點點心一直在展店」，她則無奈回應：「就是他有宿舍啊！」瞬間解開眾人的疑惑。其實，阿緯早在2017年透露，考量很多餐飲人才因為房租費用高，不願意北上工作，即使多數股東不同意，他跟老婆突破萬難，堅持砸下百萬元台幣蓋員工宿舍，希望提供港點師傅及南部同仁有好的地方可以休息、放心工作，若是員工被外派到別處展店，也會有住宿補貼，是個非常貼心的老闆。