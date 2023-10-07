TWICE周子瑜疑遭冷凍！個人活動掛0　媽媽突發長文：充滿虛偽

陶晶瑩感嘆「辣杯杯」徵嘸人！阿緯卻不斷展店　她一句話吐真相

▲網友好奇陶晶瑩經營的「辣杯杯」麻辣燙因找不到人手關店，阿緯的「點點心」卻不斷展店，她無奈吐露真實原因。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲網友好奇陶晶瑩經營的「辣杯杯」麻辣燙因找不到人手關店，阿緯的「點點心」卻不斷展店，她無奈吐露真實原因。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者江芷稜／綜合報導

金鐘主持人陶晶瑩去年開創副業，成立麻辣燙品牌「辣杯杯」，進駐知名百貨公司掀起熱潮，沒想到開業1年後，卻因為找不到員工，只能黯然退出美食街，讓粉絲都覺得惋惜，有網友在臉書留言，詢問陶晶瑩找不到員工，為何「棒棒堂」成員阿緯（劉峻緯）旗下餐廳「點點心」卻能不斷展店，她也現身留言區回覆「就是他有宿舍啊！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陶晶瑩自創麻辣燙品牌「辣杯杯」開業1年多，曾創佳績，如今卻悄悄撤出美食街。陶晶瑩開直播說明原因。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩自創麻辣燙品牌「辣杯杯」開業1年多，如今卻悄悄撤出美食街。陶晶瑩開直播說明原因。（圖／陶晶瑩臉書）
陶晶瑩近日在臉書直播，暢談進軍餐飲業的心情，她與老公李李仁為了麻辣燙餐廳，親力親為到場巡視，並在網路上回應客人疑問，善盡老闆職責，獲得網友一片好評，未料8月傳出關店消息，主因是因為找不到人手，連百貨公司都想幫忙，希望她們能留下，但最後還是沒有找到合適人手，只好關掉實體店面，維持網路販售料理包模式。

▲陶晶瑩自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，餐盤設計可愛，引起粉絲朝聖熱潮。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，餐具設計可愛，引起粉絲朝聖熱潮。（圖／陶晶瑩臉書）
她透露餐飲業難找人，開出加薪條件也沒有人願意留下，加上百貨公司抽成高，只能把心力放在網路平台上，有人建議往中南部找人，再提供宿舍給員工住宿，就能解決問題，不過蓋宿舍涉及營建業，並非小事，若改以補貼房租方式，每個員工薪水加住宿費用就高達5萬多元，對經營者並不划算，所以幾經考量後關店。

▲阿緯近年來就跨界餐飲業，以餐飲副業「點點心」一炮而紅。（圖／翻攝阿緯臉書）
▲阿緯跨足餐飲業，以港式點心餐廳「點點心」一砲而紅。（圖／翻攝阿緯臉書）
▲阿緯砸下百萬元為「點點心」蓋員工宿舍。（圖／翻攝自阿緯臉書）
▲阿緯砸下百萬元為「點點心」蓋員工宿舍。（圖／翻攝自阿緯臉書）
有網友出於好奇，在陶晶瑩臉書留言「阿緯點點心一直在展店」，她則無奈回應：「就是他有宿舍啊！」瞬間解開眾人的疑惑。其實，阿緯早在2017年透露，考量很多餐飲人才因為房租費用高，不願意北上工作，即使多數股東不同意，他跟老婆突破萬難，堅持砸下百萬元台幣蓋員工宿舍，希望提供港點師傅及南部同仁有好的地方可以休息、放心工作，若是員工被外派到別處展店，也會有住宿補貼，是個非常貼心的老闆。

陶晶瑩「辣杯杯」營收7位數仍撤實體店　無奈嘆：餐飲業是無底洞

陶晶瑩「辣杯杯」開1年多撤出美食街　親解原因無奈「台灣缺工」

陶晶瑩帶兒女飛南韓旅遊　意外曝光「最美地陪」是TWICE周子瑜！

陶晶瑩爆「男星摸錯女友屁股」全場傻眼！酒後邱澤1暖舉超感人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞