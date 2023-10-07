亞運棒球／比賽因雨裁定0：2輸日本　中華隊7日再戰韓國爭金牌

亞運棒球文字直播／台韓金牌戰9上0:2　全台集氣把握最後逆轉機會

▲杭州亞運會棒球金牌戰，中華隊劉致榮中繼上場，4局投球飆出6K未失分。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運會棒球金牌戰，中華隊劉致榮中繼上場，4局投球飆出6K未失分。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

（更新時間20:16）杭州亞運會棒球「台韓大戰」今（7）日晚間6時登場，此役中華隊派出旅美好手林昱珉先發，韓國則同樣派出預賽對戰的先發投手文東珠，首局兩位投手各有被敲出安打，但都能安全下莊，二局上林昱珉遭遇連續安打、暴投等亂流，讓韓國隊先拿下2分，後續兩隊先發表現亮眼形成投手戰，前8局打完韓國隊2:0暫時領先中華隊，期盼中華隊能再用精彩表現感動國人，《NOWnews》也將以文字進行賽況不斷更新，一起為中華隊加油！

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🟡賽事文字直播（金牌戰開打後不斷更新）
📍一局上（韓國0:0中華）
第一棒金慧成：三振，一出局
第二棒崔智訓 ：保送，一壘有人，一出局
第三棒尹東熙：右外野邊線安打，一二壘有人，一出局
第四棒盧施煥：二壘滾地球造成雙殺，三出局
📍一局下（韓國0:0中華）
第一棒鄭宗哲：中外野深遠長打，二壘有人
第二棒林子偉 ：犧牲觸擊成功，三壘有人，一出局
第三棒林立 ：內野滾地出局，三壘有人，兩出局
第四棒林安可：三振，三出局

▲韓國隊投手文東珠繼預賽之後，亞運棒球金牌戰再度以先發姿態面對中華隊。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
▲韓國隊投手文東珠繼預賽之後，亞運棒球金牌戰再度以先發姿態面對中華隊。（圖／特派記者葉政勳攝 ）
📍二局上（韓國2:0中華）
第五棒文保景：右外野長打，二壘有人；後續捕手捕逸，三壘有人
第六棒姜白虎：三壘滾地刺殺，三壘有人，一出局
第七棒金周元：左外野高飛犧牲打，1分打點，兩出局
第八棒金亨俊：左外野安打，一壘有人，兩出局
第九棒金盛閏：左外野深遠長打，二三壘有人，兩出局
第一棒金慧成：投手暴投，三壘跑者回本壘得分；打者二壘滾地刺殺，三出局
📍二局下（韓國2:0中華）
第五棒吳念庭：二壘滾地刺殺，一出局
第六棒林子豪：三振，兩出局
第七棒李灝宇 ：三壘滾地刺殺，三出局
📍三局上（韓國2:0中華）
第二棒崔智訓：左外野飛球接殺，一出局
第三棒尹東熙：三壘滾地球刺殺，兩出局
第四棒盧施煥：三振，三出局
📍三局下（韓國2:0中華）
第八棒申皓瑋：三振，一出局
第九棒林家正：中間方向滾地遭二壘手美技刺殺，兩出局
第一棒鄭宗哲：中間方向穿越安打，一壘有人，兩出局
第二棒林子偉 ：內野高飛球接殺，三出局

▲中華隊開路先鋒鄭宗哲前3局就敲出兩安，無奈中華隊打線無法有效串連。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華隊開路先鋒鄭宗哲前3局就敲出兩安，無奈中華隊打線無法有效串連。（圖／特派記者葉政勳攝）
📍四局上（韓國2:0中華）
第五棒文保景：保送，一壘有人
第六棒姜白虎：內野滾地封殺一壘往二壘跑者，一壘有人，一出局
第七棒金周元：三振，一壘有人，兩出局
第八棒金亨俊：三振，三人出局
📍四局下（韓國2:0中華）
第三棒林立：三振，一出局
第四棒林安可：三振，兩出局
第五棒吳念庭 ：二壘滾地刺殺，三出局

▲中華隊亞運棒球金牌戰，上半場打線發揮不佳，打者球數多處於落後局面，仍苦苦等待追分時機。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華隊亞運棒球金牌戰，上半場打線發揮不佳，打者球數多處於落後局面，仍苦苦等待追分時機。（圖／特派記者葉政勳攝）
📍五局上（韓國2:0中華）
第九棒金盛閏：三振，一出局
第一棒金慧成：一壘滾地刺殺，兩出局
第二棒崔智訓：內野安打，一壘有人，兩出局
第三棒尹東熙：游擊滾地封殺跑者，三出局
📍五局下（韓國2:0中華）
第六棒林子豪：一壘反彈球刺殺，一出局
第七棒李灝宇：二壘滾地球刺殺，兩出局
第八棒申皓瑋：右外野飛球接殺，三出局（相關新聞點此）


▲韓國隊前半場先馳得點，後續打擊雖未有建樹，但投手仍有利壓制中華隊打線。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲韓國隊前半場先馳得點，後續打擊雖未有建樹，但投手仍有利壓制中華隊打線。（圖／特派記者葉政勳攝）
📍六局上（韓國2:0中華）
（中華隊換投：劉致榮）
第四棒盧施煥：保送，一壘有人
第五棒文保景：犧牲觸擊成功，二壘有人，一出局
第六棒姜白虎：左外野落地安打，一三壘有人，一出局
第七棒金周元：三振，一三壘有人，兩出局
第八棒金亨俊：三振，三出局
📍六局下（韓國2:0中華）
第九棒林家正：三壘滾地球刺殺，一出局
第一棒鄭宗哲：右外野深遠長打，二壘有人，一出局
第二棒林子偉 ：三振，二壘有人，兩出局
第三棒林立：三振，三出局

▲六局下鄭宗哲一發右外野深遠長打，可惜球打在全壘打牆上，未能形成陽春砲，中華隊教練團也上場關切判決。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲六局下鄭宗哲一發右外野深遠長打，可惜球打在全壘打牆上，未能形成陽春砲，中華隊教練團也上場關切判決。（圖／特派記者葉政勳攝）
📍七局上（韓國2:0中華）
第九棒金盛閏：二壘滾地刺殺，一出局
第一棒金慧成：三振，兩出局
第二棒崔智訓：二壘滾地刺殺，三出局
📍七局下（韓國2:0中華）
（韓國隊換投：崔智敏）
第四棒林安可：中外野飛球接殺，一出局
第五棒吳念庭 ：三振，兩出局
第六棒林子豪：三振，三出局


📍八局上（韓國2:0中華）
第三棒尹東熙：三振，一出局
第四棒盧施煥：三振，兩出局
第五棒文保景：二壘滾地刺殺，三出局
📍八局下（韓國2:0中華）
（韓國隊換投：朴英賢）
第七棒李灝宇：四壞球保送，一壘有人
第八棒申皓瑋：三振，一壘有人，一出局
第九棒林家正（陳敏賜代打）：三振，一壘有人，兩出局
第一棒鄭宗哲：偷點遭刺殺，三人出局
📍九局上（韓國2:0中華）
（中華隊換捕手：戴培峰）
第六棒姜白虎：游擊後方高飛球接殺，一出局
第七棒金周元：一壘滾地球刺殺，兩出局
第八棒金亨俊：三振，三出局
📍九局下
第二棒林子偉 ：
第三棒林立：
第四棒林安可：

🟡兩隊先發名單
📍中華隊
第一棒：鄭宗哲（SS）
第二棒：林子偉 （LF）
第三棒：林立 (DH）
第四棒：林安可 （RF）
第五棒：吳念庭 （1B）
第六棒：林子豪（3B）
第七棒：李灝宇 （2B）
第八棒：申皓瑋 (CF）
第九棒：林家正 （C）
先發投手林昱珉
📍韓國隊
第一棒：金慧成（SS）
第二棒：崔智訓 （LF）
第三棒：尹東熙　(DH）
第四棒：盧施煥 （RF）
第五棒：文保景（1B）
第六棒：姜白虎（3B）
第七棒：金周元 （2B）
第八棒：金亨俊 (CF）
第九棒：金盛閏 （C）
先發投手文東珠

▲杭州亞運中華隊先發投手鄭浩均，對戰中國主投4局失1分。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲杭州亞運金牌戰，中華隊全員皆兵，期盼一舉擊倒韓國，奪下亞運隊史棒球第2金。（圖／特派記者葉政勳攝）
📍金牌戰中華隊竟不被看好　國際賭盤開韓國讓1.5分（點此連結）
📍中華隊若擊敗韓國奪金！將創下隊史正式賽亞運第一紀錄（點此連結）
📍金牌戰若因雨延賽打不成　中華隊拿金牌、韓國直接當兵（點此連結）

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