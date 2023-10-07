亞運棒球文字直播／台韓金牌戰9上0:2　全台集氣把握最後逆轉機會

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📍一局上（韓國0:0中華）
第一棒金慧成：三振，一出局
第二棒崔智訓 ：保送，一壘有人，一出局
第三棒尹東熙：右外野邊線安打，一二壘有人，一出局
第四棒盧施煥：二壘滾地球造成雙殺，三出局
📍一局下（韓國0:0中華）
第一棒鄭宗哲：中外野深遠長打，二壘有人
第二棒林子偉 ：犧牲觸擊成功，三壘有人，一出局
第三棒林立 ：內野滾地出局，三壘有人，兩出局
第四棒林安可：三振，三出局
📍二局上（韓國2:0中華）
第五棒文保景：右外野長打，二壘有人；後續捕手捕逸，三壘有人
第六棒姜白虎：三壘滾地刺殺，三壘有人，一出局
第七棒金周元：左外野高飛犧牲打，1分打點，兩出局
第八棒金亨俊：左外野安打，一壘有人，兩出局
第九棒金盛閏：左外野深遠長打，二三壘有人，兩出局
第一棒金慧成：投手暴投，三壘跑者回本壘得分；打者二壘滾地刺殺，三出局
📍二局下（韓國2:0中華）
第五棒吳念庭：二壘滾地刺殺，一出局
第六棒林子豪：三振，兩出局
第七棒李灝宇 ：三壘滾地刺殺，三出局
📍三局上（韓國2:0中華）
第二棒崔智訓：左外野飛球接殺，一出局
第三棒尹東熙：三壘滾地球刺殺，兩出局
第四棒盧施煥：三振，三出局
📍三局下（韓國2:0中華）
第八棒申皓瑋：三振，一出局
第九棒林家正：中間方向滾地遭二壘手美技刺殺，兩出局
第一棒鄭宗哲：中間方向穿越安打，一壘有人，兩出局
第二棒林子偉 ：內野高飛球接殺，三出局
📍四局上（韓國2:0中華）
第五棒文保景：保送，一壘有人
第六棒姜白虎：內野滾地封殺一壘往二壘跑者，一壘有人，一出局
第七棒金周元：三振，一壘有人，兩出局
第八棒金亨俊：三振，三人出局
📍四局下（韓國2:0中華）
第三棒林立：三振，一出局
第四棒林安可：三振，兩出局
第五棒吳念庭 ：二壘滾地刺殺，三出局
📍五局上（韓國2:0中華）
第九棒金盛閏：三振，一出局
第一棒金慧成：一壘滾地刺殺，兩出局
第二棒崔智訓：內野安打，一壘有人，兩出局
第三棒尹東熙：游擊滾地封殺跑者，三出局
📍五局下（韓國2:0中華）
第六棒林子豪：一壘反彈球刺殺，一出局
第七棒李灝宇：二壘滾地球刺殺，兩出局
第八棒申皓瑋：右外野飛球接殺，三出局（相關新聞點此）
📍六局上（韓國2:0中華）
（中華隊換投：劉致榮）
第四棒盧施煥：保送，一壘有人
第五棒文保景：犧牲觸擊成功，二壘有人，一出局
第六棒姜白虎：左外野落地安打，一三壘有人，一出局
第七棒金周元：三振，一三壘有人，兩出局
第八棒金亨俊：三振，三出局
📍六局下（韓國2:0中華）
第九棒林家正：三壘滾地球刺殺，一出局
第一棒鄭宗哲：右外野深遠長打，二壘有人，一出局
第二棒林子偉 ：三振，二壘有人，兩出局
第三棒林立：三振，三出局
📍七局上（韓國2:0中華）
第九棒金盛閏：二壘滾地刺殺，一出局
第一棒金慧成：三振，兩出局
第二棒崔智訓：二壘滾地刺殺，三出局
📍七局下（韓國2:0中華）
（韓國隊換投：崔智敏）
第四棒林安可：中外野飛球接殺，一出局
第五棒吳念庭 ：三振，兩出局
第六棒林子豪：三振，三出局
📍八局上（韓國2:0中華）
第三棒尹東熙：三振，一出局
第四棒盧施煥：三振，兩出局
第五棒文保景：二壘滾地刺殺，三出局
📍八局下（韓國2:0中華）
（韓國隊換投：朴英賢）
第七棒李灝宇：四壞球保送，一壘有人
第八棒申皓瑋：三振，一壘有人，一出局
第九棒林家正（陳敏賜代打）：三振，一壘有人，兩出局
第一棒鄭宗哲：偷點遭刺殺，三人出局
📍九局上（韓國2:0中華）
（中華隊換捕手：戴培峰）
第六棒姜白虎：游擊後方高飛球接殺，一出局
第七棒金周元：一壘滾地球刺殺，兩出局
第八棒金亨俊：三振，三出局
📍九局下
第二棒林子偉 ：
第三棒林立：
第四棒林安可：
🟡兩隊先發名單
📍中華隊
第一棒：鄭宗哲（SS）
第二棒：林子偉 （LF）
第三棒：林立 (DH）
第四棒：林安可 （RF）
第五棒：吳念庭 （1B）
第六棒：林子豪（3B）
第七棒：李灝宇 （2B）
第八棒：申皓瑋 (CF）
第九棒：林家正 （C）
先發投手：林昱珉
📍韓國隊
第一棒：金慧成（SS）
第二棒：崔智訓 （LF）
第三棒：尹東熙 (DH）
第四棒：盧施煥 （RF）
第五棒：文保景（1B）
第六棒：姜白虎（3B）
第七棒：金周元 （2B）
第八棒：金亨俊 (CF）
第九棒：金盛閏 （C）
先發投手：文東珠
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