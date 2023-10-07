島語自助餐廳首周3500座秒殺！黃牛要下手了 10/14訂位先收500元
▲台北漢來大飯店2樓的「島語自助餐廳」首周3500座位被秒殺搶光，遭黃牛覬覦。島語宣布10/14起訂位要預收500元，未在7天內完成付款，訂位會自動取消。（圖／島語自助餐廳臉書）
記者徐銘穗/綜合報導
2023-10-07 18:05:16
台北漢來大飯店2樓的「島語自助餐廳」（ ISLAND BUFFET RESTAURANT）今（7）開幕，被稱為是全台最難訂餐廳之一「漢來海港」的升級版，主打最低1090元就能吃鱈場蟹腳、生蠔、海膽等高檔海鮮，初期假日晚餐更享每人半隻龍蝦。上月底開放預訂後，首周3500座位火速被搶光，引來黃牛覬覦，島語自助餐聽因此宣布，10月14日起訂位要預收500元，未在7天內完成付款，訂位會自動取消，以防堵黃牛。
「島語自助餐廳」昨在臉書公告，「自10月14日起，為維護客人訂位權益，預約訂位要支付訂金，每位成人500元，未滿12歲孩童不收取。」至於付款規則，訂位日為8天後，訂金要在7天內支付完成，訂位日為1至7天內，訂金則要在48小時內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。 值得注意的是，如果想取消訂位，在用餐日48小時前取消，訂金會全數退還，但退款需14個工作天，若是 ▲「漢來海港」今年全新升級版的「島語自助餐廳」明天正式登場，主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，價位卻僅1,090元~2,090元。（圖／漢來美食提供） 過了最後48小時取消期限，500元訂金將不會退還。
島語自助餐廳可容納280人，除了提供房客早餐之外，針對一般用餐顧客規劃午餐、下午餐和晚餐三個餐期，而消費者最關心的餐期與餐價資訊也已正式在官網曝光，平日午餐1490元、下午餐1090元、晚餐1790元，價格最高的則是假日晚餐，為2090元。兒童收費部分，3歲以下不收費，未滿6歲收200元清潔費，6至12歲半價，12歲以上則以成人原價收費。