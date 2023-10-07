護我漁船作業與漁權！海巡署巡護7號巡護船高雄啟航執行公海任務
海洋委員會海巡署艦隊分署直屬船隊巡護7號巡護船於今(7)日，由高雄港啟航，前往中西太平洋公海，執行漁業巡護任務。巡護7號巡護船，是繼巡護9號巡護船及巡護8號巡護船完成任務後，於今(7)日出海執行今(112)年度第3航次中西太平洋公海漁業巡護任務，預定於12月4日返回高雄港，全程共計60天。
記者黃守作／高雄報導
海巡署署長周美伍代表海洋委員會主任委員管碧玲，由艦隊分署分署長廖德成、直屬船隊隊長李松樵等人陪同，到巡護7號巡護船致送加菜金，並慰勉執勤同仁辛勞，提示任務重點，以提升工作士氣及叮囑同仁於完成巡護任務外，務必注意自身健康與執勤安全。
海巡署署長周美伍表示，巡護7號巡護船此一航次巡護任務，除將置重點於中西太平洋公海作業漁區，亦以拓展與馬紹爾群島共和國海巡外交、加強友好情誼、鞏固雙方合作交流，深化台馬間深厚情誼為目標，於此次航程中，到馬紹爾群島共和國整補，並依國際公約規範及國際社會趨勢，加強漁業資源管理、保護海洋生物多樣性與維護海洋資源永續利用。
另透過登臨檢查加強查察「非法、未報告、不受規範(illegal、unreported、unregulated，IUU) 」等非法漁業行為，以落實我國責任制漁業，維護我國漁船公海作業秩序與漁權，並提供漁船急難救助等相關協助事項。
周美伍指出，公海巡護不僅代表我國強化國際參與，善盡國際社會責任，落實公海漁業資源養護管理，也是藉此機會慰問我國遠洋作業漁船，轉達政府的關懷溫情，海巡署並將持續與漁業署保持密切聯繫，掌握我國遠洋漁船作業動態，並視海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整巡護範圍，以確保公海作業漁民的生命財產安全。