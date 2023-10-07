吳亦凡慘了！判刑13年還被求償8471萬 獄中痛哭「怎麼沒熱水」
32歲偶像男星吳亦凡因涉嫌性侵未成年少女，2021年被警方拘捕入獄，一審判決13年有期徒刑附加驅逐出境，他不滿求刑太重再度上訴，最近案件再度審理，無奈屋漏偏逢連夜雨，過去他代言的廠商事後提出索賠，網友發現他的公司遭到強制執行1896.75萬人民幣（約8471萬元台幣），推測應是華帝股份公司索賠成功。
記者江芷稜／綜合報導
吳亦凡2019年起擔任華帝品牌代言人，為其拍攝熱水器廣告，在爆發性侵事件後，華帝提告要求索討吳亦凡代言費及利息。根據中國的「企查查」App顯示，吳亦凡旗下的內蒙古凡世影視傳媒有限公司、內蒙古潮廷文化傳媒有限責任公司、北京凡世文化傳媒有限公司新增一則被執行人資訊，執行標的約1896.75萬元人民幣，關聯案件為服務糾紛。案件流程顯示，華帝股份有限公司曾對吳亦凡提起申請財產保全，此官司代表廠商提告成功。
※【NOWnews 今日新聞
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