響應臺灣女孩日 中市府籲破除網路性別暴力

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10月11日為台灣女孩日，社會局為增進女孩們防治數位性別暴力的知識及觀念，今日舉辦「我的性平時代」活動，呼籲女孩們勇敢破除網路性別暴力。會中也頒獎給插畫徵件比賽暨女孩圓夢計畫優勝者，透過作品可以看出時下年輕人，性別平等概念抬頭，也懂得防治網路性別暴力。
社會局副局長陳仲良表示，在人手一機的數位科技時代，性別暴力型態更多樣化，不再侷限於身體、心理的實體侵害。為了增進大眾性別敏感度，女兒館規劃系列活動，也特別鼓勵女孩和男孩們學習適當地表達感受、尊重別人的想法，經營正向友好、健康自信的網路互動關係。
陳副局長說，今年舉辦插畫徵件比賽，以Girl Power為主題，希望性別平等走入校園，消除貧窮、打破性別歧視與暴力循環。其中一件作品「女孩別怕」，展現破除數位網路性別暴力的堅強意志，花朵象徵女性的美麗與生命力，在不平等中茁壯成長，抵抗性別歧視，活出自我。
另外，從108年舉辦至今的「女孩圓夢計畫」，今年邁入第六屆，以實踐性別平等和社會服務為主題，吸引全國14所學校參與。陽明交通大學聯合中山大學推出性平桌遊「Lïxe」，獲得評審一致肯定拿下金獎；臺中教育大學聯合亞洲大學的「青少女暑期籃球訓練營」獲得銀獎；輔仁大學聯合陽明交通大學「不一樣又怎樣，重新愛上自己」，獲得銅獎肯定。
社會局積極培力女孩，也致力打造性別友善環境，設立亞洲唯一專屬女孩的臺中女兒館，又分別在石岡和烏日設置女孩據點，支持15-23歲女孩發展自我、實踐夢想，持續為女孩權益發聲。